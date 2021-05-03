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رئيس الوزراء الهندي يشكر الاتحاد الاوروبي

Lebanon 24
03-05-2021 | 06:10
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شكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم الاثنين مفوضية الاتحاد الأوروبي لدعمها ومساعدتها في حرب الهند ضد كوفيد -19، بعد إعلان المفوضية عن اعتزامها توفير شحنات من الأوكسجين واللوازم الطبية لمساعدة نيودلهي في معركتها ضد الوباء الشرس.


وعبر مودي عن امتنانه للمفوضية الأوروبية خلال اتصال مع رئيستها أورسولا فون دير لاين.

وقال مودي في تغريدة على تويتر: "تحدثت إلى رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين وشكرت الاتحاد الأوروبي على دعمه واستجابته للهند في مواجهة كورونا. وناقشنا اجتماع الهند وقادة الاتحاد الأوروبي في 8 مايو. أنا واثق من أن الاجتماع سيوفر زخمًا جديدًا لشراكتنا الاستراتيجية."

وقامت المفوضية الأوروبية بتفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، حيث تعمل على إرسال الأوكسجين والأدوية إلى الهند بناء على طلب من نيودلهي.

وشهدت الهند ارتفاعًا هائلاً في حالات كورونا  في الأيام الأخيرة ، حيث قامت المستشفيات في العاصمة وفي جميع أنحاء البلاد باستبعاد المرضى بعد نفاد الأوكسجين الطبي والأسرة.

وكتبت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين على تويتر يوم الأحد "منزعجة من الوضع الوبائي في الهند. نحن مستعدون لتقديم الدعم".

وكتبت المفوضة الأوروبية للمساعدات الإنسانية يانيز ليناركيتش على تويتر: "تقوم المفوضية الأوروبية بالفعل بالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي المستعدة لتوفير الأوكسجين والأدوية بشكل عاجل
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