هذا ما ستفعله بعض الدول العربية لتنشيط السياحة

تتحرك العديد من الدول العربية لإحياء السياحة في بلدانها في أسرع وقت ممكن، وذلك عن طريق نشر الفيديوهات المروجة والإعلانات واتخاذ إجراءات تسهل حصول السياح على التأشيرة وتخفض إنفاقهم في العطل.المملكة العربية السعوديةبدأت الرياض بإصدار تأشيرات لمواطني 49 دولة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا بقيمة 120 دولار. كما بسطت المملكة الحركة عبر شبه الجزيرة العربية. من المتوقع أنه بحلول عام 2030 سيكون مستوى التدفق السياحي إلى المملكة 100 مليون شخص على الأقل سنويًا.وإن كان السائح ينوي البقاء على أراضي المملكة لمدة لا تزيد عن 18 ساعة، فلا يتعين عليه التقدم للحصول على تأشيرة. هذا يجعل السفر البري ممكنًا بين دول المنطقة.وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود في فبراير/شباط عن استثمار أكثر من 3 مليارات دولار في بناء فنادق تتألف من 2.7 ألف غرفة و1.3 ألف وحدة سكنية و 30 منشأة تسوق وترفيه.الإمارات والبحرينواتخذت الإمارات والبحرين تدابير جذرية لتحسين السياحة بشكل غير مباشر، وذلك بالتوقيع على اتفاق التطبيع مع إسرائيل، الذي تلاه بدء الرحلات الجوية المباشرة بين الدول منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وزيارة 67 ألف مواطن إسرائيلي للإمارات والبحرين منذ فتح الطيران.وفي هذا الصدد، قالت مديرة مكتب السياحة في الحكومة الإسرائيلية، شارون بيرشادسكي، إن هذه الخطوة سمحت للدول العربية بأن تصبح واحدة من أكثر الوجهات السياحية الدولية جاذبية.وأوضحت: "يعتبر الشرق الأوسط اليوم، أكثر من أي وقت مضى، منطقة آمنة للسياح الدوليين". وأضافت، إن الاتفاقيات الموقعة بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل ستوفر عروض رحلات فريدة بين الوجهتين بأسعار معقولة.ومن الملاحظ أن المملكة العربية السعودية سمحت للرحلات الجوية بين الإمارات وكل الدول بما فيها إسرائيل، بعبور أجوائها، ما يخفض تكلفة ومدة الرحلات الجوية. وخصصت الإمارات هذا العام، 11.2 مليار دولار لتطوير الطرق السياحية ودعم وتطوير البنية التحتية.وتحث السلطات الإماراتية، بما في ذلك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نفسه، المواطنين الإماراتيين على زيارة المواقع الأثرية والمعمارية في الدولة، ومشاركة انطباعاتهم الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي.سلطنة عمانألغت سلطنة عمان التأشيرات لمواطني 103 دول بشرط أن يبقوا في عمان لمدة لا تزيد عن أسبوعين. وقال هيثم بن محمد الغساني مدير عام الترويج السياحي بوزارة التراث والسياحة،"هذا التغيير الجديد يضع عمان على الخريطة العالمية ويفتح إمكانيات عديدة من خلال جعل عمان في متناول جمهور أوسع". الإعفاء من تأشيرات الدخول سيعزز صناعة السياحة بأكملها. يمكن للسياح في جميع أنحاء العالم الآن زيارة عمان بسرعة دون المرور بمشاكل إجراءات التأشيرة الطويلة".على الرغم من أن أعداد السياحة الدولية إلى عمان لا تزال تمثل جزءًا بسيطًا من تلك المتجهة إلى دولة الإمارات المجاورة، إلا أن خطوط النقل بين البلدين آخذة في الازدياد. أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خط حافلات عام بين دبي ومسقط في عام 2019، بثلاث رحلات يومية تتوقف في محطات مترو دبي ومطار دبي الدولي، بالإضافة إلى عدد من المدن في عمان ومطار مسقط الدولي.قطرتتوقع سلطات دولة قطر تدفق السياح بعد انتهاء أزمة الحصار هذا العام. واغتنمت قطر فرصة الإغلاق العام بسبب الجائحة لتحسين البنية التحتية المخصصة للسياحة، وعلى سبيل المثال سيتم تشغيل الملاعب الجديدة ذات الأسقف المنزلقة وأنظمة التبريد بواسطة الألواح الشمسية. وتعمل قطر على مشروع مدينة 'مشيرب قلب الدوحة'، التي من المقرر الانتهاء من بنائها هذا العام. كما يجري تحديث الحي التجاري القديم في الدوحة.