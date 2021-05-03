24
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بعد انتهاكات الاقصى... الاردن يحتج
Lebanon 24
03-05-2021
|
08:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجهت وزارة الخارجية الأردنية، الاثنين، مذكرة احتجاج رسمية إلى إسرائيل، طالبتها فيها بالكف عن "انتهاكاتها واستفزازاتها"، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، وسلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.
ودانت الوزارة في بيان "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وإمعانها بالانتهاكات من خلال السماح بإدخال المتطرفين إلى المسجد في أول أيام العشر الأواخر من شهر رمضان وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية".
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز، إن "المملكة تدين التصرفات الإسرائيلية بحق المسجد وترفضها، وتعدها انتهاكا صارخا للوضع القائم التاريخي والقانوني وللقانون الدولي، ولالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، ولحرمة المسجد وقدسية الشهر".
وأكد الفايز أن "المسجد الأقصى-الحرم القدسي بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين".
وشدد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الوحيد والحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه، بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي والقانوني.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة
صورة طفل سوري في لبنان تهزّ الانترنت.. هذا ما يفعله داخل متجر صغير
Lebanon 24
صورة طفل سوري في لبنان تهزّ الانترنت.. هذا ما يفعله داخل متجر صغير
12:33 | 2021-05-02
02/05/2021 12:33:56
Lebanon 24
Lebanon 24
طبيب هندي بارز يقدّم 4 نصائح للعالم.. عليكم الحذر أيها اللبنانيون
Lebanon 24
طبيب هندي بارز يقدّم 4 نصائح للعالم.. عليكم الحذر أيها اللبنانيون
03:30 | 2021-05-03
03/05/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية لبنانية تدخل القفص الذهبي... من العريس؟ (صور)
Lebanon 24
إعلامية لبنانية تدخل القفص الذهبي... من العريس؟ (صور)
14:46 | 2021-05-02
02/05/2021 02:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو سعر الدولار في لبنان للأيام القادمة.. ارتفاع أم هبوط؟
Lebanon 24
سيناريو سعر الدولار في لبنان للأيام القادمة.. ارتفاع أم هبوط؟
13:38 | 2021-05-02
02/05/2021 01:38:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعتان شقيقتان تتنافسان.. الأولى تعمل في الـ LBCI والثانية في الـ MTV ! (صور)
Lebanon 24
مذيعتان شقيقتان تتنافسان.. الأولى تعمل في الـ LBCI والثانية في الـ MTV ! (صور)
02:00 | 2021-05-03
03/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:30 | 2021-05-03
أسلحة غربية... هذا ما ضبطته السلطات السورية في حمص
12:00 | 2021-05-03
الإحتلال الاسرائيلي يعيش أزمة تاريخية.. معاريف: "على شفا حرب أهلية"
11:30 | 2021-05-03
أوروبا تنوي تخفيف قيود دخول السياح الأجانب إليها
11:30 | 2021-05-03
من نيويورك إلى تل أبيب... "قنبلة على متن طائرة" ومقاتلات اعتراضية
11:00 | 2021-05-03
الاستخبارات العراقية تقبض على "والي الفلوجة"
10:30 | 2021-05-03
"المتحور الهندي" يصل إلى أكبر دولة مسلمة في العالم
فيديو
حمادة هلال يُصاب بطلقة في وجهه في برنامج مقالب رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
حمادة هلال يُصاب بطلقة في وجهه في برنامج مقالب رامز جلال (فيديو)
08:00 | 2021-05-03
03/05/2021 19:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد طريف.. كلب يبرّد مؤخّرته بالمروحة! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد طريف.. كلب يبرّد مؤخّرته بالمروحة! (فيديو)
08:00 | 2021-05-03
03/05/2021 19:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مؤثرة لغوريلا تداعب حفيدتها كما يفعل الإنسان! (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة لغوريلا تداعب حفيدتها كما يفعل الإنسان! (فيديو)
07:00 | 2021-05-03
03/05/2021 19:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact