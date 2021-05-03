دولة عربية تمنع صلاة العيد

اتخذت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان عدة قرارات، من ضمنها عدم إقامة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية هذا العام.



وفي إطار مواجهة جائحة كورونا، أصدرت اللجنة القرارات الآتية:



أولا: استمرار العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجارية ومنع الحركةللأفراد والمركبات ابتداء من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الرابعة من صباح يوم السبت 8 أيار 2021 بالتوقيت المحلي، في كافة محافظات السلطنة.

ثانيا: منع الحركة للأفراد والمركبات ابتداء من الساعة السابعة مساء حتى

الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي، بداية من مساء يوم السبت 8 أيار 2021، حتى صباح يوم السبت 15 أيار 2021، باستثناء الفئات التي تم الإعلان عنها مسبقا.

ثالثا: حظر جميع الأنشطة التجارية طوال اليوم ابتداء من يوم السبت 8 أيار، إلى نهاية يوم السبت 15 أيار 2021، وتستثنى من ذلك الحظر محلات بيع المواد الغذائية، ومحطات الوقود، والمؤسسات الصحية والصيدليات، ويسمح بخدمة التوصيل للمنازل لجميع البضائع خلال فترة الحظر المذكورة.

رابعا: تعليق حضور الموظفين إلى مقار عملهم واعتماد نظام العمل عن بعد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ابتداء من يوم الأحد 9 أيار 2021 إلى يوم الثلاثاء 11 أيار 2021، وتحث اللجنة العليا شركات القطاع الخاص على تطبيق خطط استمرارية الأعمال عن طريق العمل عن بُعد وتقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقار العمل.

خامسا: عدم إقامة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية (الهبطات)، ومنع التجمعات بكافة أنواعها في مختلف المواقع، بما فيها الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة، خلال أيام عيد الفِطرِ المبارك، وتشمل تجمعات العوائل وتجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.