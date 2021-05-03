ماذا يجري في الكونغرس الاميركي؟

ذكر موقع "بوليتيكو" الأميركي، أن الجمهوريين في الكونغرس يعملون على تقييد الرئيس جو بايدن إذا أراد رفع العقوبات عن إيران.



وأضافت: "الجمهوريون في الكونغرس يريدون اتفاقا شاملا يمنع إيران من دعم الإرهاب، ويعتبرون رفع العقوبات عنها دون مقابل أمرا خطيرا".



فمحاولة جو بايدن الناشئة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني من أجل اتفاقية دبلوماسية "أطول وأقوى" تواجه بالفعل شكوكًا عميقة وعقبات محتملة في الكونغرس - بما في ذلك من جانب حزب الرئيس نفسه.ويتأكد صقور الحزب الجمهوري من أن يكون لهم رأي ، وربما حق نقض فعال ، بشأن أي محاولة من جانب إدارة بايدن للتراجع عن العقوبات الصارمة التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من حظر انتشار الأسلحة النووية لعام 2015.

وقبل اسبوع، كشف الجمهوريون في الكونغرس عما وصفوه بأنه أكبر حزمة من العقوبات ضد إيران في التاريخ، وهي خطوة تهدف إلى إعاقة دبلوماسية إدارة الرئيس جو بايدن مع طهران وإرسال رسالة مفادها بأن المشرعين الجمهوريين لن يوافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المعوقة للنظام الإيراني.



ومن شأن التشريع المسمى "قانون الضغط الأقصى" أن يشرعن رسمياً حملة العقوبات الصارمة التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على إيران، ويجبر إدارة بايدن على تقديم أي اتفاق نووي جديد مع إيران إلى الكونغرس لمراجعته قبل الموافقة عليه، وفق Free Beacon.كما تم الكشف عن مشروع القانون، بقيادة لجنة RSC الجمهورية في مجلس النواب، خلال مؤتمر صحافي صباحي في الكابيتول هيل مع وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، الذي قاد جهود إدارة ترمب لعزل إيران وإلغاء تمويل مشروعها الإرهابي الإقليمي.