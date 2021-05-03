ماذا يجري في الكونغرس الاميركي؟

ذكر موقع "بوليتيكو" الأميركي، أن الجمهوريين في الكونغرس يعملون على تقييد الرئيس جو بايدن إذا أراد رفع العقوبات عن إيران.
وأضافت: "الجمهوريون في الكونغرس يريدون اتفاقا شاملا يمنع إيران من دعم الإرهاب، ويعتبرون رفع العقوبات عنها دون مقابل أمرا خطيرا".
وقبل اسبوع، كشف الجمهوريون في الكونغرس عما وصفوه بأنه أكبر حزمة من العقوبات ضد إيران في التاريخ، وهي خطوة تهدف إلى إعاقة دبلوماسية إدارة الرئيس جو بايدن مع طهران وإرسال رسالة مفادها بأن المشرعين الجمهوريين لن يوافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المعوقة للنظام الإيراني.