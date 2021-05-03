عربي-دولي

الأسد التقى رئيس المخابرات السعودية في دمشق

Lebanon 24
03-05-2021 | 23:24
A-
A+
Doc-P-819279-637557064260120682.jpg
Doc-P-819279-637557064260120682.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب رضوان الديب في "الديار": شهدت طريق دمشق الرياض الإمارات المنامة حركة لافتة خلال اليومين الماضيين تمثلت بزيارة وفد اماراتي عالي المستوى إلى دمشق مهد لزيارة رئيس المخابرات السعودية اللواء خالد الحميداني مع وفد من كبار الضباط إلى دمشق، والتقى الوفد الرئيس بشار الأسد كما التقى الحميداني اللواء على المملوك وتناول الإفطار إلى مائدته وجرى عرض شامل لكل التطورات، وأشارت المعلومات ان السفارة السعودية في دمشق ستفتح ابوابها بعد الأعياد وسيتم إعادة العلاقات الدبلوماسية وأن النقاشات كانت بناءة جدا، وعلم ان وفدا سوريا سيزور الرياض للاجتماع بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، علما ان الرياض كانت رفعت نسبة استثماراتها في احد المصارف السورية منذ شهر تقريبا.

بالتوازي دعا أمير البحرين منذ ايام إلى إعادة العلاقة مع دمشق فيما المساعدات الإماراتية تصل يوميا إلى سوريا اما العلاقة مع سلطنة عمان لم تنقطع يوما، لكن العلاقة بين سوريا وقطر مقطوعة كليا ولم تلق المحاولات القطرية لترتيب العلاقات اي صدى في دمشق.. وياتي الانفتاح العربي والدولي عشية التحضيرات السورية لانتخابات رئاسة الجمهورية في ٢٦ أيار والتي انحصرت بين ٣ مرشحين ابرزهم الرئيس الاسد.
المصدر: الديار
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2021-05-04
05:52 | 2021-05-04
05:00 | 2021-05-04
04:30 | 2021-05-04
04:15 | 2021-05-04
04:00 | 2021-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website