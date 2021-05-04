عربي-دولي

"تفجير مبنى الكونغرس".. فيديو دعائي جديد للحرس الثوري يثير ضجة

Lebanon 24
04-05-2021 | 03:30
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أصدر الحرس الثوري الإيراني مقطع فيديو جديدا خلال عطلة نهاية الأسبوع يصور قواته العسكرية وهي تفجر مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة. 

وظهر الفيديو لأول مرة يوم الأحد على التلفزيون الإيراني قبل أن يلقي المرشد الإيراني علي خامنئي تصريحات أشاد فيها بالحرس الثوري الإيراني.

 

Today pre-Khamenei talk,Iran state TV aired this clip depicting an IRGC attack on #Congress


Yes, it’s propaganda. But it shows the anti-US ideology of #IRGC,which is rising in power

Should the #US give #Iran billions in sanctions relief before addressing the challenge of IRGC? pic.twitter.com/Yp4z4igwWL



وفي مقطع الفيديو، شوهدت قوات مسلحة من الحرس الثوري الإيراني تسير قبل انفجار قبة الكابيتول الشهيرة.

ويأتي الفيديو وتصريحات خامنئي في الوقت الذي تنخرط فيه إدارة بايدن في دبلوماسية مع إيران بهدف العودة إلى الاتفاق النووي مجددا.

ويعتبر الجمهوريون مقطع الفيديو الأخير للحرس الثوري الإيراني إشارة إلى أن "النظام الإيراني" لن يلطف أبدًا خطابه المعادي لأميركا والغرب.

وقال السيناتور الجمهوري بات تومي ردا على الفيديو: "يجب أن تكون أولوية إدارة بايدن هي ضمان عدم تمكين إيران من تنفيذ مثل هذا الهجوم، وليس الاستسلام عن طريق رفع العقوبات".

المصدر: العربية
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