عربي-دولي

هام للمسافرين الأجانب إلى السعودية: هذا الإجراء "إلزامي"

Lebanon 24
04-05-2021 | 04:00
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فرضت السلطات السعودية على القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين لغرض السياحة والزيارة والعمرة، الحصول على تأمين طبي يغطي المخاطر من الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلن البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني عن تحديث صيغ وثائق تأمين القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين لغرض السياحة والزيارة والعمرة، وذلك من خلال إضافة تغطية مخاطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقالت السلطات إن إضافة هذه التغطية تهدف "إلى توفير الرعاية الصحية للحالات التي تتعرض للإصابة بفيروس كورونا للقادمين من خارج المملكة من غير السعوديين للسياحة والزيارة والعمرة. وذلك حرصا على سلامة الجميع وضمان سرعة الحصول على الخدمات العلاجية بكل يسر وسهولة".

ويشمل التأمين الصحي تكلفة علاج المصابين وإجراءات العزل بحقهم والإخلاء العاجل في حالات طارئة.
المصدر: وكالات
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