عربي-دولي

هذا موعد عيد الفطر في أغلب الدول الإسلامية

Lebanon 24
04-05-2021 | 05:00
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معظم الدول الإسلامية ستتحرى هلال عيد الفطر مساء الثلاثاء 11 أيار 2021، الا ان مركز الفلك الدولي أعلن توقعاته بشأن يوم العيد في تلك الدول.

 

وكشف مدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة، أنه بالنسبة إلى الدول التي ستتحرى الهلال يوم 11 أيار، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ستكون "مستحيلة" بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان، 30 يوما، ويكون يوم العيد، بحسابات الفلك، يوم الخميس 13 أيار.

 

وأشار المركز، وفق تصريحات نقلتها صحيفة "الإمارات اليوم"، إلى أن الدول التي بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء 14 نيسان، ستتحرى هلال العيد يوم الأربعاء 12 أيار، ومنها بروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وسلطنة عُمان والمملكة المغربية والعديد من الدول الإفريقية الإسلامية غير العربية في إفريقيا.

 

وقال عودة: "بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 12 أيار، فإن رؤية الهلال يومها ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم الإسلامي والدول العربية في آسيا وأوروبا.

 

في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من معظم قارة إفريقيا وكندا وأميركا الجنوبية، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة من معظم الولايات المتحدة وأميركا الوسطى وشمال أميركا الجنوبية".

 

وأضاف: "من المتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الخميس 13 أيار أيضا، في حين أنه قد يكون يوم الجمعة 14 أيار في بعضها مثل باكستان وبروناي نظرا لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم الأربعاء من هذه المناطق بالعين المجردة.

 

المصدر: سكاي نيوز
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