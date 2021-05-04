عربي-دولي

بريطانيا تعتزم إرسال قوات عسكرية لمحاربة "داعش" في العراق وسوريا

Lebanon 24
04-05-2021 | 06:30
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أفادت صحيفة "express and star" بأن مقاتلات بريطانية ستنضم إلى القتال ضد بقايا ما يسمى بـ"الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش)".

وأفادت الصحيفة بأن ثماني طائرات مقاتلة شبح تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وعشر طائرات من طراز "F35B" من مشاة البحرية الأميركية سترسل من متن السفينة "إتش إم إس كوين إليزابيث"، التي بلغت تكلفتها 3 مليارات جنيه إسترليني، والتي ستتوجه إلى آسيا، برفقة ست سفن تابعة للبحرية الملكية، وغواصة، و 14 طائرة هليكوبتر بحرية، ومشاة البحرية الملكية.


وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن طائرات "F35B Lightning Fast" ستنضم إلى عملية "شايدر" من "Carrier Strike Group (CSG21)" للتحضير لضربة قوية ضد "داعش".

وأشار قائد القوات الجوية البريطانية، المارشال السير مايك ويجستون، لوكالة الأنباء "PA"، إلى أنه "لا يساوره شك في أن التطرف العنيف والأيديولوجية السامة التي يستند إليه تنظيم داعش لا تزال متجذرة في المنطقة".

وفي حديثه عن العملية المقبلة، قال مايك: "سنقوم بعمليات لدعم حكومة العراق، ونحارب فلول داعش في العراق وسوريا، وسنستمر في نقل القتال إليهم في ملاذهم حيث لا مفر من ذلك، إذ أنهم يهددون شوارع المملكة المتحدة وحلفاءنا".

وأكمل: "إنه شيء تقوم به القوة الجوية بفعالية كبيرة الآن منذ عام 2014، ولعبت القوات الجوية الملكية دورًا كبيرًا في هذا النجاح".

وتابع: "داعش لم تعد قوة برية، قوة احتلال، كما كانت في 2015 و 2016".

ولدى سؤاله عما إذا كان يلوح في الأفق موعدا نهائيا للقتال ضد داعش، قال: "إنني متشجع للغاية من تقدم ومهارة وتطور قوات الأمن العراقية..إن قدرتهم على تحمل المسؤولية الكاملة عن أمن أراضيهم السيادية تزداد قوة يوما بعد يوم، وفي نهاية المطاف ستكون هذه هي النقطة التي لم يعد فيها دعم الحلفاء مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وآخرين ضروريا".

المصدر: روسيا اليوم
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