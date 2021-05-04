عربي-دولي

سقطت من برج بطهران.. وفاة راعية مصالح أميركا بإيران

Lebanon 24
04-05-2021 | 16:00
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لقيت السكرتيرة الأولى للسفارة السويسرية في طهران حتفها بعدما سقطت من أعلى برج في منطقة كامرانية في العاصمة الإيرانية.

وفي حين لم تقدم معظم وسائل الإعلام المحلية أي تفاصيل حول وفاة السفيرة التي ترعى مصالح واشنطن أيضا بطهران، أفاد المتحدث الرسمي باسم منظمة الطوارئ مجبتي خالدي، بحسب ما نقلت وكالة "مهر"، الثلاثاء بأن شخصا يبلغ من العمر 50 عاما سقط من أحد أبراج كامرانية، ولسوء الحظ فقد حياته.

كما أوضح أنه "في الاتصال الأولي مع خدمات الطوارئ، قيل إن الضحية رجل، لكن بعد التحقيق تبين أنها سيدة، وأنها السكرتيرة الأولى للسفارة السويسرية".

إلا أن المسؤول لم يقدم أي تفاصيل، مكتفيا بالقول" لم تتضح بعد أسباب الحادث، وما إذا كانت السيدة انتحرت، أم سقطت خطأ"، مضيفا "مضى وقت طويل على وفاتها".
 
 
إثر ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن السلطات المختصة بدأت تحقيقا حول وفاة موظفة السفارة السويسرية في طهران، الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق اليوم، موضحة أن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها قريبا.
 
وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن "الموضوع قيد التحقيق من خلال الجهات المختصة، وستظهر نتائج التحقيقات قريبا وسيتم الإعلان عنها لاحقا"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.
 


يذكر أن سويسرا تمثل المصالح الدبلوماسية للولايات المتحدة في إيران منذ قطع العلاقات بين واشنطن وطهران بعد فترة وجيزة من قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.
المصدر: العربية
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