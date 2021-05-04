عربي-دولي

استهدف قاعدة "عين الأسد" بصواريخ

Lebanon 24
04-05-2021 | 10:00
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أفادت "روسيا اليوم" عن تعرض قاعدة "عين الأسد" التي تتواجد فيها قوات أميركية إلى قصف صاروخي.

ونقلت "روسيا اليوم" عن قائد عسكري قوله، إن "قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار تعرضت قبل قليل إلى قصف بمجموعة صواريخ".

وأضاف، أن "الصواريخ سقطت في ساحة فارغة داخل قاعدة عراقية، ولم تصب أي أحد".

والجدير بالذكر، أن أمس تعرضت قاعدة عسكرية شمال بغداد إلى قصف بصواريخ "كاتويشا".
المصدر: روسيا اليوم
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