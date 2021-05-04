روسيا... 7770 إصابة و337 وفاة بكورونا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7770 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 4839514 إصابة.وجاء في بيان مقر العمليات "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 7770 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 4839514".وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 2050، و61 حالة وفاة، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 709، فيما سجلت ضواحي موسكو 625 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وتابع المقر في بيانه: "غادر 6755 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 4457044 شخصا".وأشار المقر إلى تسجيل 337 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 111535 شخصا.وبدأت في روسيا، في الـ 5 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في آب/أغسطس الماضي، طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة باللقاح، والذي أطلق عليه اسم "سبوتنيك V"، فعالية تتجاوز 90 بالمئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يو