عربي-دولي

روسيا... 7770 إصابة و337 وفاة بكورونا

Lebanon 24
04-05-2021 | 10:30
A-
A+
Doc-P-819472-637557438141287391.jpg
Doc-P-819472-637557438141287391.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7770 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 4839514 إصابة.


وجاء في بيان مقر العمليات "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 7770 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 4839514".
وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 2050، و61 حالة وفاة، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 709، فيما سجلت ضواحي موسكو 625 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 6755 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 4457044 شخصا".

وأشار المقر إلى تسجيل 337 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 111535 شخصا.

وبدأت في روسيا، في الـ 5 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في آب/أغسطس الماضي، طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة باللقاح، والذي أطلق عليه اسم "سبوتنيك V"، فعالية تتجاوز 90 بالمئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يو
المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2021-05-04
11:00 | 2021-05-04
10:00 | 2021-05-04
09:30 | 2021-05-04
09:17 | 2021-05-04
09:00 | 2021-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website