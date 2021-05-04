عربي-دولي

وزير خارجية الفلبين يعتذر عن استخدامه ألفاظا نابية ضد الصين

Lebanon 24
04-05-2021 | 15:00
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اعتذر وزير الخارجية الفلبيني، تيودورو لوكسين جونيور، بعد تغريدة على تويتر استخدم فيها عبارة بذيئة تطالب الصين بالخروج من الجزر التي تعتبرها الفلبين عائدة لها في بحر الصين الجنوبي.

وأشار لوكسين إلى أنه يعتذر فقط لنظيره الصيني، وانغ يي، لضمان استمرار صداقتهما، قائلا: "إذا كان وانغ يي يتابع تويتر، فأنا آسف لإيذاء مشاعره، ولكن الاعتذار له فقط".

وانتقد وزير الخارجية الفلبيني الصين بألفاظ نابية أمس الإثنين، عندما أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها احتجت على "التضليل والعرقلة والمناورة الخطيرة والتحديات اللاسلكية" لسفن خفر السواحل الفلبينية خلال تدريباتها في الفترة من 24 إلى 25 نيسان في سكاربورو شول المتنازع عليها.

وشبه لوكسين أيضا الصين بـ "الأحمق القبيح الذي يحاول أن يلفت انتباهك بالقوة إلى أنه رجل وسيم يريد أن يكون صديقك".

وأعرب الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الذي أقام علاقات ودية مع الصين وقادتها منذ توليه منصبه في عام 2016، عن انزعاجه من تلك تصريحات وزير خارجيته مساء الإثنين.

وقال دوتيرتي: "لمجرد أن لدينا خلافا مع الصين لا يعني أن نقول إنه يتعين علينا أن نكون وقحين وغير محترمين. هناك الكثير من الأشياء التي تدفعنا لشكر الصين على ما قدمته من عون في الماضي ومساعدتها الآن".
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