عربي-دولي

أزمة سفينة "قناة السويس" مستمرة.. ما الجديد؟

Lebanon 24
04-05-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-819510-637557509478186045.jpeg
Doc-P-819510-637557509478186045.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، باستمرار قرار التحفظ على سفينة الحاويات "إيفر غيفن" التي جنحت في القناة، وعطلت الملاحة لمدة 6 أيام في آذار الماضي 2021.

وذكرت مصادر مطلعة لـ"الشرق"، أن المحكمة الاقتصادية في مدينة الإسماعيلية (شمال شرق البلاد) رفضت الطعن المقدم من الشركة المالكة للسفينة "إيفر غيفن"، وأيدت الأمر بالحجز التحفظي عليها.


وكانت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، قد أصدرت في منتصف نيسان الماضي، قراراً بالحجز التحفظي على السفينة، بعد طلب تقدمت به هيئة قناة السويس. 
 
وفي 26 نيسان الماضي، نفى رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع صحة ما يتداول عن "اعتقال طاقم" سفينة الحاويات "إيفر غيفن"، لافتاً إلى تقديم تسهيلات كبيرة لإنجاح المفاوضات مع الشركة المالكة لها.

وقال الفريق ربيع في بيان، إن الهيئة حريصة على "إنجاح المفاوضات الجارية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية (إيفر غيفن)، وشركة التأمين، وإبداء كافة سبل التعاون الممكنة للوصول إلى حلول توافقية تلائم كافة الأطراف".

‏وكانت الهيئة قد استجابت لكل الطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة بخصوص الطاقم، ومن بينها السماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهم لظروف شخصية طارئة.

مفاوضات مستمرة

وفي 17 نيسان الماضي، قالت مصادر بهيئة قناة السويس لـ"الشرق"، إن عملية التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة "إيفر غيفن" لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن عملية التفاوض مع الشركة تتم بمرونة، وليس هناك وقت محدد للانتهاء منها.

وكانت مصادر في قطاع التأمين، قالت إن شركات إعادة التأمين ستتحمل معظم تكاليف أزمة السفينة الجانحة، وبمدفوعات من المتوقع أن تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

في المقابل، قالت شركة "برنارد شولت شيب مانجمنت" (بي إس إم)، المشغلة للسفينة إنها "تتحرى نطاق أمر قضائي مصري"، باحتجاز "إيفر غيفن"، وتدرس إمكانية التعامل مع السفينة وشحنتها بشكل منفصل.

قرار تحفظ

وكانت هيئة القناة قررت التحفظ على السفينة في 13 نيسان، وقال رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، إنه "تم التحفظ على السفينة لعدم سدادها مبلغ 900 مليون دولار"، موضحاً أن مبلغ التعويض يتضمن "قيمة ما تسببت به السفينة الجانحة من خسائر للهيئة، فضلاً عن عملية التعويم والصيانة، وذلك بموجب حكم قضائي أصدرته محكمة الإسماعيلية الاقتصادية".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-05-04
16:48 | 2021-05-04
16:30 | 2021-05-04
15:30 | 2021-05-04
15:00 | 2021-05-04
14:30 | 2021-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website