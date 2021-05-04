الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان صهيوني على اللاذقية

قالت وسائل إعلام سورية إن سلسلة انفجارات عنيفة دوت، فجر اليوم الأربعاء، في محافظتي اللاذقية وطرطوس على السواحل السورية.وقال مصدر أمني رفيع المستوى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجمات صهيونية في سماء مدينة اللاذقية.وتحدثت المصادر عن سماع أصوات صواريخ الدفاع الجوي السورية في أثناء تصديها لاستهداف معادٍ من اتجاه قبرص والسواحل اللبنانية.وفي اللاذقية توجهت فرق الدفاع المدني إلى بعض المناطق التي اندلعت بها حرائق نتيجة الانفجارات التي سمعت في ريف المدينة.وأضاف المصدر الأمني، أن موجتين صاروخيتين استهدفت إحداها مناطق في محيط مدينة الحفة (30 كم شرق مدينة اللاذقية)، فيما الأخرى كانت تحاول الوصول إلى مناطق في محيط مدينة مصياف على الجانب الشرقي من سلسلة الجبال الساحلية بريف حماة الغربي.وأفاد مراسل سبوتنيك، أن العدوان الصهيوني استهدف مستودعا مدنيا للمواد البلاستيكية بريف المحافظة.وقالت مصادر طبية، إن العدوان على المستودع أسفر عن مقتل مدني وإصابة اثنين أخرين بجروح وهم يتلقون العلاج اللازم حاليا.