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ضربة إسرائيلية استهدفت ليلا مواقع في اللاذقية وحماة.. وأوقعت قتلى وجرحى (فيديو)

Lebanon 24
05-05-2021 | 06:08
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أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) ان الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ باتجاه مناطق الحفة باللاذقية ومصياف غربي محافظة حماة.

 

وأكد شهود عيان سماع دوي سلسلة انفجارات في قرب مدينة اللاذقية الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

 

وقالت الوكالة إن الهجوم الإسرائيلي استهدف مصنعا للبلاستيك في ريف المحافظة.

 

 

ونقلت الوكالة عن فوج إطفاء اللاذقية القول إنه تم  إخماد الحريق الناجم عن صواريخ الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مستودعاً مدنياً للمواد البلاستيكية في ريف المحافظة.

 

وذكر مصدر عسكري سوري لوكالة سانا أنه "حوالي الساعة الثانية و18 دقيقة من فجر اليوم الأربعاء نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب غرب اللاذقية مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الساحلية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

 

 

 

وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن مقتل مدني وجرح ستة آخرين بينهم طفل ووالدته في حصيلة أولية إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية من بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية.

 

وكان آخر هجوم شنه، الطيران الإسرائيلي على الأراضي السورية (الخميس 22 نيسان الماضي، في منطقة الضمير بريف العاصمة دمشق، والذي أدى إلى جرح أربعة جنود، وبعض الخسائر المادية وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".

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