جرعة ثالثة من لقاحات كورونا في هذا البلد

ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن كل شخص يزيد عمره عن 50 عاما سيحصل على جرعة ثالثة من لقاحات ضد فيروس كورونا الجديد، خلال فصل الخريف، في محاولة للقضاء على خطر العدوى بالكامل قبل عيد الميلاد.وقالت الصحيفة إن هناك دراسة تحت إشراف كريس ويتي، كبير المسؤولين الطبيين في إنكلترا، لخيارين، الأول يتضمن لقاحات معدلة خصيصا لتلائم الطفرات الجديدة، والثاني هو جرعة ثالثة لواحد من اللقاحات الثلاثة المستخدمة بالفعل.وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية توزيع أكثر من 50 مليون جرعة لقاح في بريطانيا.ووصل عدد الإصابات في البلاد إلى نحو 4.4 مليون حالة، والوفيات حوالي 125 ألفا.