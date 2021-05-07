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اشتباك عنيف قرب القنصلية اللبنانية في القدس.. هذا ما حصل (فيديو)

Lebanon 24
07-05-2021 | 22:11
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة قيام عدد من المستوطنين الاسرائيليين بشنّ هجوم على عائلات فلسطينية كانت تتحضر لتناول طعام الافطار في حي الشيخ جراح في القدس.

وبحسب الفيديو، فقد اضطر الشبان الفلسطينيون لصد هجوم المستوطنين مستخدمين الكراسي البلاستيكية، كما قاموا بتحطيم الخيام التي ثبتها المستوطنون في المنطقة نفسها.

ووفقاً للتقارير، فإنّ هذا الاشتباك حصل قرب موقع القنصلية اللبنانية في القدس التي كانت موجودة قبل العام 1948.

 

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