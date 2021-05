أوباما ينعى كلبه.. "خسرت أسرتنا صديقا حقيقيا ورفيقا مخلصاً" (صور)

أعلن الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، نفوق "بو"، الكلب الذي اقتنته أسرته إثر فوزه بالرئاسة وظل على مدى سنوات عهده الثماني مرافقا لهم في البيت الأبيض.

وقال باراك أوباما في "تويتر": "خسرت أسرتنا صديقا حقيقيا ورفيقا مخلصا..على مدى أكثر من عقد من الزمان، كان حضور بو في حياتنا لطيفا ومتواصلا، لقد كان سعيدا برؤيتنا في أيامنا الجيدة، وفي أيامنا السيئة، وفي كل يوم بينهما".

Today our family lost a true friend and loyal companion. For more than a decade, Bo was a constant, gentle presence in our lives—happy to see us on our good days, our bad days, and everyday in between. pic.twitter.com/qKMNojiu9V

— Barack Obama (@BarackObama) May 8, 2021

وأضاف: "لقد تحمل كل الضجة التي جاءت مع وجوده في البيت الأبيض..كان نباحه عاليا ولكن بدون عض، وكان يحب القفز في المسبح في الصيف، وكان لا يحسد عليه مع الأطفال، وعاش من أجل قصاصات حول مائدة العشاء، ولديه شعر رائع".

وأردف: "لقد كان بالضبط ما كنا بحاجة إليه وأكثر مما توقعنا..سنفتقده كثيرا".