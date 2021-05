القصف مستمرّ على قطاع غزّة.. ومقتل جندي إسرائيلي بعملية نوعية لـ"حماس" (فيديو)

يستمرّ مسلسل القصف الإسرائيلي المكثّف على مختلف مناطق قطاع غزةّ وقد أدّى في آخر حلقاته إلى استشهاد 4 فلسطينيين، اليوم الأربعاء، فيما نفّذت حركة "حماس" عملية وصفت بأنّها "نوعية" استهدفت خلالها عربة عسكرية على حدود قطاع غزّة مع إسرائيلي أدّت إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين.

وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن وسائل إعلام إسرائيلية، فقد أعلنت حركة "حماس" مسؤوليتها عن استهداف "جيب" عسكري إسرائيلي بصاروخ مضادّ للدروع في شمال قطاع غزة، وقد أسفر الهجوم عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة.

وأدّت غارة إسرائيلية على غزة إلى استشهاد 4 فلسطينيين، وتسبّبت في جرح 6 آخرين، حيث استهدفت الغارة سيارة في حي الصبرة ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في القطاع منذ الإثنين وحتى الأربعاء إلى 43 شخصاً.

This is not Movie scene 😫#GazaUnderAttack pic.twitter.com/yZ8Y5udpMw

— Sikander Raza Attari 🇵🇸 (@ImSikanderRaza) May 12, 2021





ومن بين الشهداء 13 طفلاً و3 نساء، في حين بلغ عدد الإصابات في صفوف المدنيين نحو 300 شخص، وقد سقطوا جميعاً في قصف إسرائيلي استهدف عشرات المواقع والمباني السكنية.



وشنّ الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال الساعات القليلة الأخيرة، كانت أحدها في محيط مدارس تابعة لوكالة غوث اللاجئين "الأونروا" في حي تل الهوا في غزة.

قتل جندي إسرائيلي صباح اليوم الأربعاء في عملية قصف صاروخي نفذتها كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) شمالي قطاع غزة، وعلى الجانب الآخر استشهد 5 فلسطينيين جراء قصف جوي إسرائيلي لمناطق شمال وجنوب القطاع.

من جهتها، أفادت شبكة "الجزيرة" بأنّ القوات الإسرائيلية كثّفت صباح اليوم، قصفها لقطاع غزة بسلسلة غارات جوية طالت مقار للمقاومة ومقار أمنية في مناطق مختلفة من القطاع.

وذكرت أنّ "مقاتلات إسرائيلية تشن غارات واسعة في القطاع مستهدفة مواقع للمقاومة، ومقار أمنية وشرطية، ومن بينها مقر الأمن الداخلي وإدارة الجوازات، وطالت الغارات المنطقة الشمالية الغربية لمدينة غزة، فضلا عن مواقع للمقاومة ومقار أمنية في خان يونس".



وقال إياد البزم الناطق باسم الداخلية في غزة إنّ "الغارات المتتالية لطائرات الاحتلال أسفرت عن تدمير جميع مباني مقر قيادة الشرطة في القطاع".

Israel uses white phosphorus bombs which are banned under the international law, what human rights are they talking about?#GazaUnderAttack#Gaza_under_attack_now

#IsraeliTerrorism pic.twitter.com/JbUtdj1lry

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه قتل رئيس جهاز أمن المخابرات العسكرية في حركة "حماس"، وقائد شعبة مكافحة التجسس، وأضاف صباح اليوم أنّه اعترض طائرة مسيّرة أطلقت من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنّه "لا نية لوقف العملية العسكرية في قطاع غزة الآن" وإن الجيش تدرب على العملية العسكرية في غزة لعدة أشهر.

وأكد أنالجيش الإسرائيلي استهدف ناشطيْن من حركة "حماس" أثناء "محاولتهما إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل" وأضاف أن "الطائرات الحربية استهدفت منازل قادة عسكريين لحماس في القطاع".





على المقلب الآخر، قالت "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لـ"حماس" إنّ الضربة الصاروخية التي وجهتها لتل أبيب استخدمت فيها لأول مرة صواريخ من طراز "إس إتش 85" (SH85).



وأوضحت الكتائب مساء أمس أنها قصفت تل أبيب وضواحيها بـ 130 صاروخاً، رداً على استهداف الطيران الإسرائيلي الأبراج السكنية في قطاع غزة، وأكدت أن هذه الضربة الصاروخية هي أكبر عملية قصف تشنها المقاومة على تل أبيب.



كما أعلنت "سرايا القدس" (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) عن توجيه ضربة بـ100 صاروخ تجاه تل أبيب وعسقلان وبئر السبع وسديروت، وذلك رداً على استهداف الأبراج السكنية في غزة.



وأكدت "السرايا" في تصريح مقتضب، منتصف ليل الثلاثاء، أنها دكت مدينة عسقلان (شمال قطاع غزة) برشقة صاروخية مُركزة، وصاروخ من طراز "بدر 3".