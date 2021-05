شاركت أحدث راجمة صواريخ روسية من طراز "تورنادو- أو" في العرض العسكري في قاعدة حميميم الجوية في سوريا.



تم رصد أحدث راجمة صواريخ أورال-63706 "تورنادو-أو" بين عينات المعدات العسكرية التي شاركت في الاحتفالات المكرسة للذكرى 76 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في قاعدة حميميم الجوية.



تم تقديم هذه الراجمات المحمولة لأول مرة في المنتدى العسكري الفني الدولي "أرميا- 2020".وهي تتميز بمنصة إطلاق بمدفع رشاش PKM عيار 7.62 ملم على سطح غرفة القيادة.ويمكن للمركبة السير في جميع التضاريس وحمل ما يصل إلى 16000 كغ من الذخائر والمعدات. ويصل وزنها الإجمالي إلى 33000 كغ.قوة المحرك - 440 حصان وتبلغ سرعتها القصوى على الطريق السريع 100 كم / ساعة. واحتياطي الطاقة 1000 كم، وهي مزودة بخزانين للوقود بسعة 210 لتر لكل منهما، وطولها 9550 ملم، وعرضها 2550 ملم، وارتفاعها 3330 ملم.

Preparation for parade on May 9 Hmeimim



