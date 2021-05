بلغة إنكليزية سليمة تشرح طفلة فلسطينية من غزة، بحسب فيديو انتشر على الانترنت في العالم العربي والعالم أجمع، أسباب العدوان الإسرائيلي على القطاع، لموقع "ميدل إيست آي" (Middle East Eye) البريطاني.



وتقول الطفلة وهي تشير إلى الدمار الذي لحق بمنزل جيرانها "لا يمكنني فعل شيء، ولم يعد لدي القدرة للتعامل مع هذه المشاهد، أريد أن أصبح طبيبة لأساعد شعبي ولكنني لا أستطيع".

"I don't know what to do."



A 10-year-old Palestinian girl breaks down while talking to MEE after Israeli air strikes destroyed her neighbour's house, killing 8 children and 2 women#Gaza #Palestine #Israel pic.twitter.com/SCFm8QY2gH

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 16, 2021





وتتابع باكية "أنا مجرد طفلة خائفة، أريد أن أفعل أي شيء من أجل عائلتي وأهلي، أبكي كل يوم عندما أرى هذا الدمار، وأسأل نفسي: ما الذي فعلناه لنستحق ما يحدث لنا؟ عائلتي تقول لي إنهم يكرهوننا، ولا يحبوننا لأننا مسلمون، ولكن ما الذي فعله المسلمون لكم؟ ولماذا ترسلون الصواريخ لقتل الأطفال؟.. هذا ليس عدلا".يذكر أن 8 أطفال وسيدتين استشهدوا جراء غارات إسرائيلية مكثفة دمرت منزل جيران الطفلة بالكامل.