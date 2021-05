صورة سفير التشيك لدى الكويت تتفاعل.. سخط ومطالبات بالطرد فاعتذار!

قدم سفير التشيك لدى الكويت، مارتن دفوراك، اعتذاره للشعبين الكويتي والفلسطيني بعد غضب واسع ومطالبات بطرده نتيجة نشره صورة شخصية له تتضمن العلم الإسرائيلي وخلفه مسجد.



ونشرت السفارة التشيكية في الكويت رسالة اعتذار من السفير قال فيها: "إنني نادم بدرجة بالغة على نشر صورة للعلم الإسرائيلي على صفحتي الشخصية ما أدى لنشوب غضب وسخط مفهومين بين العديد من الناس بسبب الوضاع الحالية المأساوية بشكل عميق في قطاع غزة".

وأكد دفوراك أن تصرفه كان "يفتقر للإحساس" تجاه أصدقائه المسلمين والكويتيين، وأضاف: "أود التقدم باعتذاري لهم ولجميع الكويتيين والفلسطينيين ولكل من شعر بالظلم نتيجة هذا التصرف".

Out out out out out out out of #Kuwait we are Against normalization and we in war against the #اطردوا_السفير_التشيكي Zionists pic.twitter.com/cHEw5zLYA9

وأشار السفير التشيكي إلى أنه لم يقصد إبداء "عدم احترام الضحايا الفلسطينيين الأبرياء" بالصورة التي نشرها، معبرا عن ألمه لمشاهدة معاناتهم".



وشدد دفوراك على أنه طوال فترة عمله في سفارة بلاده بالكويت حرص على البحث عن أفضل العلاقات بين البلدين ولم يحمل يوما الكراهية تجاه المسلمين أو العرب أو أي إثنية أخرى في المنطقة، حسب رسالته.وسبق أن نشر السفير التشيكي صورة ظهر خلفه مسجد في الكويت تتضمن علم إسرائيل وكتب عليها: "أقف مع إسرائيل".وأثارت هذه الخطوة موجة غضب شديدة في الأوساط الشعبية الكويتية، التي عبرت عن سخطها من هذا التصرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لله در الكويتيبن وفزعتهم باطلاق هاشتاغ #اطردوا_السفير_التشيكي من #الكويت بعدما استفز السفير الكويتيين مخالفاً الأعراف الدبلوماسية بوضع في بروفايله علم إسرائيل داعماً لجرائمها في حسابه في انستغرام @dvomar-اضطر لتقديم اعتذار ركيك غير مقنع وحذف صورة علم الصهاينة ودعمهم من بروفايله🧐 pic.twitter.com/j38xrqHS5o

ودشن مغردون وسم "اطردوا السفير التشيكي" للمطالبة بترحيله من الكويت نتيجة تصرفه.



واستدعت وزارة الخارجية الكويتية دفوراك على خلفية هذه التطورات وأعربت عن "رفضها القاطع واستهجانها الشديد" بعد أن نشر الصورة المؤيدة لإسرائيل.