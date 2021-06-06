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إثيوبيا.. استكمال 70% من مشروع سد "ميجيك"

Lebanon 24
06-06-2021 | 03:00
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أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، استكمال 70% من مشروع سد "ميجيك"، مشيراً في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، إلى أنّه في غضون الأشهر الخمسة المقبلة سيتم الانتهاء من مشروع سد "ميجيك" بغرض الاستفادة من مياهه في الشرب وتطوير الري.
 
ويعتبر سد "ميجيك" الواقع بالقرب من مدينة جوندر، أحد مشاريع الري قيد الإنشاء في البلاد، وهو مدعوم بميزانية مالية مخصصة من قبل الحكومة، تصل إلى 6 مليارات بر إثيوبي، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

ويتوقع أن يتم الانتهاء من تشييد السد الذي استغرق بناؤه 7 سنوات، مع نهاية ميزانية العام الحالي، علما أن أكثر من 30 ألف مزارع سيستفيدون منه، هذا إلى جانب استغلاله في تطوير 4000 هكتار من الأراضي.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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