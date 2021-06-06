بسبب كورونا.. ترامب يطالب الصين بدفع 10 تريليون دولار!

دعا الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الصين إلى دفع "تعويضات" للولايات المتحدة عن الأضرار التي سببها وباء كوفيد-19 والذي بدأ في مدينة ووهان.

وفي خطاب نادر أمام مؤتمر جمهوري، عقد بمدينة جرينفيل بولاية نورث كارولينا، قال ترامب: يجب على الصين أن فاتورة بقيمة 10 تريليونات دولار ويجب على جميع الدول التي تدين بأموال لبكين إلغاء ديونها "كدفعة مقدمة على التعويضات".

وأضاف ترامب أنه يتعين على الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على جميع السلع القادمة من الصين، لافتا: "نطالب بتعويضات من الحزب الشيوعي الصيني. يجب أن تدفع الصين. يجب أن يدفعوا".

“The time has come for America and the world to demand REPARATIONS and accountability from the Communist Part of China.”



“China must pay, they must pay!”



- President Trump pic.twitter.com/LqjFSpQNpZ — Steven Cheung (@CaliforniaPanda) June 6, 2021

كما زعم ترامب أنه كان محقًا في قوله إن فيروس كورونا الذي اجتاح العالم منذ كانون الثاني من العام الماضي، وقتل ما لا يقل عن 3.7 مليون شخص، تم إنشاؤه عمداً في المختبر.

يشار إلى أنه ما يزال هناك عدم يقين بشأن أصول كوفيد -19، إذ يقر بعض الخبراء أنه كان من الممكن أن يكون من صنع الإنسان بدلاً من انتشاره إلى البشر إما بشكل مباشر أو غير مباشر بواسطة الخفافيش.