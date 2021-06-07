من بينهم المرشد الحالي.. 7 رؤساء حكموا إيران منذ قيام الثورة الإسلامية فيها

وبحسب تقرير نشره موقع "عربي 21"، فقد تقلد أبو الحسن بني صدر منصبه كأول رئيس بعد الثورة، عام 1980 ضمن 7 رؤساء حكموا البلاد، كان آخرهم حسن روحاني، الذي ما زال في منصبه لولاية ثانية تنتهي خلال أيام.وتجرى انتخابات رئاسية جديدة في إيران يوم الجمعة 18 من حزيران الجاري، وهي الانتخابات الرئاسية الإيرانية الثالثة عشرة منذ قيام النظام الجمهوري في إيران بعد الثورة.وينتخب الرئيس الإيراني لفترتين كحد أقصى، مدة الواحدة 4 أعوام، ويتبع الرئيس، المرشد الأعلى، الذي يعد أعلى سلطة في البلاد، ويتولى رسم السياسات العامة.وأُعلن عن القائمة شبه النهائية للمرشحين في 25 أيار، وهم 7 متنافسين يشكلون تيارات مختلفة في الساحة الإيرانية، وهم:- أمير حسين قاضي زاده، عضو في مجلس الشورى الإسلامي.- عبد الناصر همتي، الرئيس السابق للبنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.- سعيد جليلي، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.- محسن مهر علي زاده، محافظ سابق لأصفهان.- إبراهيم رئيسي، الرئيس الحالي للسلطة القضائية الإيرانية.- محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني.- علي رضا زاكاني، الرئيس الحالي لمركز دراسات المجلس.وفي ما يأتي الرؤساء الذين عرفتهم إيران منذ قيام الثورة عام 1979:- أبو الحسن بني صدر (مستقل): هو أول رئيس لإيران بعد الثورة انتخب في شباط 1980، لكن عزله الخميني في حزيران 1981، بعد أن سحب البرلمان الثقة منه بالأغلبية.- محمد علي رجائي (الحزب الجمهوري الإسلامي): هو ثاني رئيس لإيران، تولى الرئاسة في آب 1981 لمدة شهرين فقط، حيث قتل في تفجير استهدف مقر رئاسة الجمهورية، واتهمت طهران منظمة "مجاهدي خلق" بتنفيذه.- علي خامنئي (حزب عمال الدستور): تولى المرشد الأعلى الرئاسة لدورتين متتاليتين كثالث رئيس استمرتا من أيلول 1981 إلى تموز 1989، وهو المرشد الحالي للبلاد.- أكبر هاشمي رفسنجاني (تجمع العلماء المجاهدين): تولى الرئاسة لدورتين امتدتا من تمو 1989 إلى تموز 1997، ويعد من أبرز الشخصيات المؤثرة في سياسة إيران منذ قيامها عام 1979.- محمد خاتمي (تحالف بناة إيران): تولى الرئاسة لدورتين من تموز 1997 إلى تموز 2005، وفي عهده برز التيار الإصلاحي بشكل كبير، ونظر إليه باعتباره أحد أبرز وجوه التيار الإصلاحي في البلاد بعد أن انفتحت إيران في عهده على الغرب.- محمود أحمدي نجاد (حزب الاعتدال والتنمية): تولى الرئاسة لدورتين من 3 آب 2005 إلى 3 آب 2013، ويوصف بأنه محافظ متشدد، تمسك بحق إيران في امتلاك الطاقة النووية، وانتهج طريق التشدد في الداخل فأغضب الإصلاحيين.- حسن روحاني (تيار الاعتدال): هو الرئيس السابع لإيران، تولى الرئاسة في تموز 2013، وأعيد انتخابه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 19 أيار 2017.ويعتقد أن روحاني اكتسب شعبيته الواسعة بالأساس من الخطوات الإصلاحية التي اتخذها في مجال الاقتصاد والتي سيطر من خلالها على معدلات التضخم..كما أنه استعان بتوجهه الإصلاحي في تشكيل حكومة تكنوقراط في ولايته السابقة، وأوكل التفاوض في ملف طهران النووي إلى وزارة الخارجية.