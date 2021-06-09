العدوان مرّ بالأجواء اللبنانية.. فيديو لتصدي الدفاعات السورية لغارات إسرائيلية على المنطقتين الوسطى والجنوبية

نشر التلفزيون السوري مساء الثلاثاء مشاهد وثقت تصدي الدفاعت الجوية السورية لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقتين الوسطى والجنوبية.وأفادت قناة "روسيا اليوم" بأن دوي انفجار عنيف سمع في مدينة حمص.وذكر التلفزيون السوري أن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي على المنطقتين الوسطى والجنوبية في سوريا من اتجاه الأجواء اللبنانية".