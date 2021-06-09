عربي-دولي

العدوان مرّ بالأجواء اللبنانية.. فيديو لتصدي الدفاعات السورية لغارات إسرائيلية على المنطقتين الوسطى والجنوبية

Lebanon 24
09-06-2021 | 00:30
A-
A+
Doc-P-831380-637588197326926869.jpg
Doc-P-831380-637588197326926869.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر التلفزيون السوري مساء الثلاثاء مشاهد وثقت تصدي الدفاعت الجوية السورية لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقتين الوسطى والجنوبية.






وأفادت قناة "روسيا اليوم" بأن دوي انفجار عنيف سمع في مدينة حمص.

وذكر التلفزيون السوري أن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي على المنطقتين الوسطى والجنوبية في سوريا من اتجاه الأجواء اللبنانية".

عربي-دولي

فيديو

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2021-06-09
01:30 | 2021-06-09
00:58 | 2021-06-09
00:00 | 2021-06-09
23:28 | 2021-06-08
16:59 | 2021-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website