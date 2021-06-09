تنسيقية "الأحزاب والسياسيين" المصرية تنعى الأميركية غلوريا فيتال.. من هي؟ (صور)

نعت "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" السيدة الأميركية غلوريا فيتال التي فارقت الحياة متأثرة بمرض السرطان، والتي حققت التنسيقية حلمها بزيارة مصر.

وكتبت التنسيقية على "فيسبوك": "وداعا غلوريا، كانت المحطة الأخيرة التي حملت أحلام السيدة الأمريكية المصابة بالسرطان هي مصر، أرض الكنانة التي ودعت السيدة الأميركية المحبة لمصر مع ذكريات تدفن بجانبها".



وأضافت: "لم تكن زيارة عادية في حياتها، بل كانت وداعا أخيرا، أو كما يقال مسك الختام".



وقدمت فيتال نموذجا للإرادة والتحدي والوفاء، فبرغم المرض الشديد عبرت نصف العالم هي وأسرتها لتحقيق حلمها لتثبت أن الأحلام والأمنيات ممكنة.



وزارت فيتال مصر الشهر الماضي بعدما قامت تنسيقية "شباب الأحزاب والسياسيين"، بتحقيق حلمها بهذه الزيارة.