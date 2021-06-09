عربي-دولي

صور أقمار صناعية تظهر "أنشطة مريبة" في موقع نووي إيراني.. شاهدوا

Lebanon 24
09-06-2021 | 02:00
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حصلت فوكس نيوز على صور أقمار صناعية جديدة تُظهر نشاطًا غير عادي في موقع سنجاريان الإيراني والذي تم الكشف عنه في الماضي كموقع تصنيع مشتبه به لـ "مولد موجة الصدمات" - وهي الأجهزة التي من شأنها أن تسمح لإيران بتصغير الأسلحة النووية.

وتُظهر الصور الجديدة التي تم الحصول عليها من موقع Maxar 18 مركبة في الموقع في 15 تشرين الأول 2020، والمزيد من المركبات والحفر بجانب طريق وصول جديد تم تغطيته لاحقًا في آذار من هذا العام. وكل ما يمكن رؤيته بواسطة الأقمار الصناعية الآن هو دوامات حفر وخنادق جديدة، وفقًا لتحليل معهد إيتاي بار ليف الذي عمل بالاشتراك مع معهد العلوم والأمن الدولي.

وتم الكشف عن الموقع الذي يقع على بعد 25 ميلاً خارج طهران لأول مرة عندما حصل الموساد الإسرائيلي على أرشيف إيران النووي السري في عام 2018.
 
 
وتقول إسرائيل إن سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية مستمر. والآن تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية - المحبطة بسبب افتقار إيران للشفافية - إنها لا تستطيع استبعاد ذلك.

وخلال اجتماع حاسم لمجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اتهمت الولايات المتحدة إيران بانتهاك الاتفاق النووي الذي يحاول المفاوضون الأميركيون إعادته الى الطاولة.

وقال الوفد الأميركي في بيان "منذ آخر اجتماع تجاوزت إيران أيضًا قيود خطة العمل الشاملة المشتركة بتخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة من اليورانيوم ".

وأصدر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي تحذيرا مماثلا، وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "توقعاتي بشأن هذه العملية لم تتحقق بالطبع . وتابع: "لدينا دولة لديها برنامج نووي متطور وطموح للغاية ويقوم بتخصيب اليورانيوم بمستويات عالية جدًا ، ويخصب اليورانيوم بمستويات عالية جدًا قريبة جدًا من مستوى صنع الأسلحة."

وأضاف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لم يعد من الممكن القول على وجه اليقين إن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، ووبخ طهران لفشلها في الإجابة عن أسئلة حول اكتشاف جزيئات اليورانيوم في مواقع نووية سابقة غير معلنة.

وقال غروسي إن "الحكومة الإيرانية كررت رغبتها في المشاركة والتعاون وتقديم إجابات"، مضيفاً: "لكنهم لم يفعلوا ذلك حتى الآن. لذلك آمل أن يتغير هذا، لكن بينما نتحدث، لم نحقق أي تقدم ملموس بشأن أي من القضايا".

ووافقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تمديد ترتيب المراقبة لمدة شهر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية ، حيث يستعد المفاوضون الأميركيون والإيرانيون للجلوس ومحاولة التوصل إلى اتفاق نووي جديد.

ومن المقرر عقد جولة سادسة من المحادثات غير المباشرة بشأن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة يوم الخميس.

وقال وزير الخارجية أنطوني بلينكين للمشرعين الأميركيين "لا نعرف ، في هذه المرحلة، ما إذا كانت إيران مستعدة وقادرة على القيام بما تحتاج إليه للعودة إلى الامتثال"، مضيفاً:"أتوقع أنه حتى في حالة العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، ستظل مئات العقوبات سارية، بما في ذلك العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب. وإذا لم تتعارض مع خطة العمل الشاملة المشتركة، فإنها ستبقى حتى تغير إيران ".
المصدر: العربية
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