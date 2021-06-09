الصورة الأولى للكندي الذي قتل عائلة مسلمة دهسا

ظهرت أول صورة لكندي دهس مساء الأحد عائلة باكستانية بشاحنة كان يقودها في مدينة London الكندية، فقتل 4 من أفرادها، وأصاب الخامس بجروح خطرة، ما زالت حالته حرجة في مستشفى نقلوه إليه.

ووجه القضاء للداهس Nathaniel Veltman البالغ 20 سنة، أربعة اتهامات بالقتل العمد من الدرجة الأولى، على حد ما ورد عن الشرطة المنسقة تحقيقها مع نظيرتها من "الخيالة الكندية الملكية" في المقتلة التي ارتكبها، واعتقلوه في اليوم نفسه على مسافة قصيرة من موقعها، حيث كان يرتدي سترة تشبه الواقية من الرصاص.

ولم تذكر الشرطة شيئا عن جنسية العائلة المهاجرة في كندا منذ 14 سنة، ولا أفرجت أيضا عن أسماء أفرادها وصورهم، أو معلومات عنهم. الا أن مواقع إخبارية محلية عدة بكندا ذكرت أسماءهم، منها London Free Press المورد أن الأكبر سنا هي امرأة عمرها 74 سنة، وابنها Syed Afzaal البالغ 46 عاما، وزوجته مديحة سلمان، الأصغر سنا منه بعامين، إضافة لابنتهما Yumnah Afzaal وعمرها 15 تقريبا، فيما الناجي الوحيد، هو طفلهما فايز، البالغ 9 سنوات "وحالته الحرجة في المستشفى، لا تهدد حياته" بحسب ما نقل الموقع عن مصدر في المستشفى، لم يذكر اسمه.



