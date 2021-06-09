عربي-دولي

برقية من رفعت الأسد إلى الرئيس السوري بشار الأسد.. هذا ما كتبه!

Lebanon 24
09-06-2021 | 11:45
A-
A+
Doc-P-831452-637588340572210330.jpg
Doc-P-831452-637588340572210330.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجه قائد سرايا الدفاع سابقا وشقيق الرئيس الراحل حافظ الأسد برقية تهنئة إلى ابن أخيه الرئيس بشار الأسد لمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة.

وجاء في البرقية التي نشرها دريد الأسد، نجل رفعت:

"اليوم ينتصر الشريف وشعبه ولا يسعني بعد إذ رأيتك حبيبا كريما وكما عهدتك بحمد الله إلا أن أبعث اليوم أصدق التهاني بمناسبة حصولكم على ثقة شعبنا العظيم بإعادة انتخابكم".

وتمنى الأسد للرئيس الأسد "التوفيق والنجاح في القيام بمهامكم في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا الحبيبة و التي أنتم أهل لها من دون شك".


تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:36 | 2021-06-09
06:30 | 2021-06-09
06:00 | 2021-06-09
05:30 | 2021-06-09
05:00 | 2021-06-09
04:30 | 2021-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website