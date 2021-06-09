برقية من رفعت الأسد إلى الرئيس السوري بشار الأسد.. هذا ما كتبه!

وجه قائد سرايا الدفاع سابقا وشقيق الرئيس الراحل حافظ الأسد برقية تهنئة إلى ابن أخيه الرئيس بشار الأسد لمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة.وجاء في البرقية التي نشرها دريد الأسد، نجل رفعت:"اليوم ينتصر الشريف وشعبه ولا يسعني بعد إذ رأيتك حبيبا كريما وكما عهدتك بحمد الله إلا أن أبعث اليوم أصدق التهاني بمناسبة حصولكم على ثقة شعبنا العظيم بإعادة انتخابكم".وتمنى الأسد للرئيس الأسد "التوفيق والنجاح في القيام بمهامكم في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا الحبيبة و التي أنتم أهل لها من دون شك".