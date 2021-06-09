"رجل عصابات فيسبوك".. "خطأ الزعيم" الذي أوقع شبكات الجريمة في 18 دولة!

تتواصل أصداء عملية القبض على المئات في عصابات الجريمة المنظّمة بشكل متزامن في 18 دولة، وذلك بعد الكشف عن أن زعيم إحدى هذه العصابات، ساعد بشكل غير مباشر المسؤولين في اختراق رسائل مشفّرة على هواتف أقرانه من المجرمين.



وبحسب ما نقلت شبكة "الحرة" عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فقد ساعد رجل أسترالي، من أصول تركية ومطلوب لدى السلطات بتهمة تهريب الهيروين من دون علمه، مكتب التحقيقات الفيدرالي في اعتقال مئات المجرمين، عن طريق الخطأ، وذلك من خلال استخدام تطبيق مراسلة مشفر، حيث تمكن عملاء سريين من قرصنة الهواتف المشفرة التي أوصى جوزيف هاكان أيك (42 عاما) والذي كان هارباً منذ عقد، شركاءه الإجراميين الآخرين بشرائها.



وتمّكن زعيم العصابة، الذي ظلّ على قوائم المطلوبين في أستراليا منذ عام 2010، من توزيع هذه الشبكة المشفرة المتخصصة بنجاح على أقرانه، مما سمح لوكالات إنفاذ القانون بتوجيه ضربة قوية للجريمة المنظمة.



فقد اشترت شبكات جريمة منظمة تطبيق "إيه.إن.أو.إم" الذي يفترض أنه تطبيق تراسل آمن ومشفر، لكن مسؤولين أميركيين شاركوا في تطويره. واستخدم أفراد عصابات الجريمة المنظمة هذا التطبيق في إدارة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسيل الأموال والجرائم الخطيرة والعنيفة الأخرى. وبحسب ما نقلت شبكة "الحرة" عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فقد ساعد رجل أسترالي، من أصول تركية ومطلوب لدى السلطات بتهمة تهريب الهيروين من دون علمه، مكتب التحقيقات الفيدرالي في اعتقال مئات المجرمين، عن طريق الخطأ، وذلك من خلال استخدام تطبيق مراسلة مشفر، حيث تمكن عملاء سريين من قرصنة الهواتف المشفرة التي أوصى جوزيف هاكان أيك (42 عاما) والذي كان هارباً منذ عقد، شركاءه الإجراميين الآخرين بشرائها.وتمّكن زعيم العصابة، الذي ظلّ على قوائم المطلوبين في أستراليا منذ عام 2010، من توزيع هذه الشبكة المشفرة المتخصصة بنجاح على أقرانه، مما سمح لوكالات إنفاذ القانون بتوجيه ضربة قوية للجريمة المنظمة.فقد اشترت شبكات جريمة منظمة تطبيق "إيه.إن.أو.إم" الذي يفترض أنه تطبيق تراسل آمن ومشفر، لكن مسؤولين أميركيين شاركوا في تطويره. واستخدم أفراد عصابات الجريمة المنظمة هذا التطبيق في إدارة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسيل الأموال والجرائم الخطيرة والعنيفة الأخرى.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت وسائل إعلام أن أيك يعيش حياة مترفة في إسطنبول بتركيا، وينظر إليه باعتباره هو من كان يوجه تجارة المخدرات التي تخرج من تركيا. ووُلد أيك لأبوين تركيين مهاجرين ويقال إنه نشأ في إحدى ضواحي سيدني التي تسكنها الطبقة العاملة.

وتطلق وسائل الإعلام الأسترالية على أيك اسم "رجل عصابات فيسبوك"، حيث ارتبط ظهوره الإعلامي منذ حوالي عقد من الزمان بأسلوب حياة مترف على الإنترنت وسط عدد من الصلات المزعومة بالعصابات وشبكات المخدرات، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ومنذ أن تم تحديده كمشتبه به رئيسي في عملية للشرطة تتعلق بتهريب الهيروين، عاش أيك خارج أستراليا. وفي 2010، ألقت قبرص القبض عليه لكنه اختفى بعد الإفراج عنه بكفالة. وظل على قوائم المطلوبين في أستراليا منذ ذلك الحين.

وقال كالفين شيفرز من قسم التحقيقات الجنائية بمكتب التحقيقات الاتحادي للصحافيين في لاهاي إن المكتب نجح في اختراق هواتف 300 عصابة إجرامية في أكثر من مئة بلد.



وفي نمط تكرر في أنحاء أخرى، بدأ أحد رموز الجريمة في أستراليا توزيع هواتف مجهزة تحتوي على التطبيق على شركائه كوسيلة آمنة للتواصل.



وكانت العصابات تعتقد أن النظام آمن لأن الهواتف مخصصة بحيث تخلو من أي إمكانيات أخرى مثل الصوت والكاميرا.

ونتيجة لذلك لم تكن هناك أي محاولة لإخفاء أو تشفير تفاصيل الرسائل التي كانت الشرطة تقرأها.



وذكر شيفرز أن مكتب التحقيقات الاتحادي استطاع مشاهدة صور "مئات الأطنان من الكوكايين كانت مخبأة في شحنات فاكهة".



وأشارت الشرطة الأسترالية إلى أنها ألقت القبض على 224 منهم أعضاء في عصابات الدراجات النارية المحظورة، بينما لم يتضح ما إذا كان أيك من بينهم.