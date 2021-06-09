عربي-دولي

بايدن يلغي أمرا تنفيذيا لترامب

Lebanon 24
09-06-2021 | 12:30
A-
A+
Doc-P-831551-637588567628623796.jpg
Doc-P-831551-637588567628623796.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سحب سلسلة من الأوامر التنفيذية التي سعت إلى حظر التنزيلات الجديدة لتطبيقي WeChat و TikTok.

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حاولت منع المستخدمين الجدد من تنزيل التطبيقات وحظر المعاملات التقنية الأخرى التي قال كل من TikTok وWeChat المملوكتين للصين إنها ستحظر بشكل فعال استخدام التطبيقات في الولايات المتحدة، وقد منعت المحاكم تلك الأوامر التي لم تدخل حيز التنفيذ.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن مجلس الأمن القومي الأميركي يجري مراجعة منفصلة لتطبيق "تيك توك".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-06-09
16:33 | 2021-06-09
16:30 | 2021-06-09
15:30 | 2021-06-09
15:00 | 2021-06-09
14:30 | 2021-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website