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ماكرون: فرنسا مستعدة للمساهمة في الجهود الرامية للتوصل إلى سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين

Lebanon 24
09-06-2021 | 16:59
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن استعداد باريس للمساهمة في الجهود الرامية للتوصل إلى سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن ماكرون قال في تصريح إن "فرنسا مستعدة للمساهمة في الجهود الرامية للتوصل إلى سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية مساء الخميس 19 مايو الماضي عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع قطاع غزة بعد 11 يوما من القصف المتبادل.

وأشارت في بيان لها، إلى أن "القاهرة أبلغت الفصائل الفلسطينية رسميا، أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الثانية من فجر يوم الجمعة وسيكون متزامنا ومتبادلا".

وانتقد العديد من معارضي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اتفاق وقف إطلاق النار مع الفلسطينيين، معتبرين أنه "يضر بالردع الإسرائيلي"، وأنه "عار على الحكومة الإسرائيلية".
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