25
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
20
o
زحلة
18
o
بعلبك
23
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
صفعة ماكرون... ماذا يواجه الفاعل؟
Lebanon 24
09-06-2021
|
20:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواصل الشرطة الفرنسية التحقيق مع شابين على خلفية صفع أحدهما بقوة الرئيس إيمانويل ماكرون خلال جولة في منطقة دروم جنوب شرقي فرنسا.
ووفق ما ذكر موقع "لانتيغنوت" الفرنسي، فإن الشاب الذي صفع ماكرون يدعى "داميين ت."، ويبلغ من العمر 28 عاماً، ويتابع عدداً من الملكيين والمتطرفين اليمينيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المصدر أن داميين يعيش في سان فالييه (دروم) شمال فالانس. هناك، أسس جمعيتين متخصصتين في فنون الدفاع عن النفس.
وقال أحد المقربين منه: "فوجئت بشدة من الحادثة، داميين ليس شخصاً عنيفاً وليس لديه تاريخ في هذه الأفعال، إنه ليس أسلوبه على الإطلاق".
أما صديقه الذي اعتقل بسبب تصويره فيديو الواقعة، يدعى "آرثر سي."، ويبلغ من العمر هو الآخر 28 عاماً.
وبحسب مصادر قناة "بي إف إم" التلفزيونية، فقد تم العثور على "أسلحة" في منزل الموقوف الثاني، إلى جانب نسخة من كتاب "كفاحي" لأدولف هتلر.
وذكر أحد جيران آرثر: "نتسكع دائما في الحي، ولم نتحدث أبدا عن السياسة أو الدين.. إنه شخص معقول جدا".
وأعلن المدعي العام في بلدية فالانس التي وقع فيها الحادث أن السلطات أوقفت الرجلين، ووضعتهما في حجز الشرطة لتعميق البحث معهما.
ماذا يواجه الموقوفان؟
يواجه الشابان داميين وآرثر تهمة الاعتداء على شخص يتولى سلطة عامة في البلاد، حسب ما ذكر المدعي العام.
وكشف موقع "سي نيوز" الفرنسي: "إذا كان الشخص قد صفع ماكرون، لكن الأخير لم يتعرض لأي إصابة، فإنه سيتابع من أجل -العنف الخفيف-".
وبحسب المادة R624-1 من قانون العقوبات، فإن العنف الخفيف تنتج عنه غرامة من الدرجة الرابعة، لا يمكن أن تتجاوز قيمتها 750 يورو.
أما في حال أدت الصفعة التي تلقاها ماكرون إلى "عدم القدرة على العمل لمدة تقل عن ثمانية أيام، فإن المهاجم سيواجه السجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو".
وينطبق هذا القانون على أي مهاجم اعتدى على شخص يتولى سلطة عامة في البلاد.
وفي هذا الصدد، ذكر موقع "سي نيوز" الفرنسي أنه من الناحية العملية، ليس من المؤكد أن يواجه المشتبه به هذه العقوبة الشديدة.
ففي عام 2017، صفع شاب رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك مانويل فالس، وحكم عليه بالسجن 3 أشهر مع وقف التنفيذ وبأداء 105 ساعات في الخدمة المجتمعية.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
حطّمت الأرقام القياسية.. هيفا وهبي تقترب من نصف البليون فماذا فعلت هذه المرة؟ (فيديو وصور)
Lebanon 24
حطّمت الأرقام القياسية.. هيفا وهبي تقترب من نصف البليون فماذا فعلت هذه المرة؟ (فيديو وصور)
07:45 | 2021-06-09
09/06/2021 07:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قنبلة مُتفجرة".. باسيل يورط الحريري في هذا الملف
Lebanon 24
"قنبلة مُتفجرة".. باسيل يورط الحريري في هذا الملف
05:00 | 2021-06-09
09/06/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تجاهل نصرالله هذا الموضوع؟
Lebanon 24
لماذا تجاهل نصرالله هذا الموضوع؟
03:45 | 2021-06-09
09/06/2021 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنرال أميركي متقاعد: حان وقت إنقاذ لبنان
Lebanon 24
جنرال أميركي متقاعد: حان وقت إنقاذ لبنان
04:30 | 2021-06-09
09/06/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تقشعرّ بها الأبدان في زحلة.. قتلها وهي حامل منه بعد رفضها الإجهاض
Lebanon 24
جريمة تقشعرّ بها الأبدان في زحلة.. قتلها وهي حامل منه بعد رفضها الإجهاض
03:39 | 2021-06-09
09/06/2021 03:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2021-06-09
ماكرون: فرنسا مستعدة للمساهمة في الجهود الرامية للتوصل إلى سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين
16:33 | 2021-06-09
قصف صاروخي على قاعدة جوية تستضيف أميركيين في العراق
16:30 | 2021-06-09
المجلس الرئاسي الليبي يأمر بفتح الطريق الساحلي.. هل تستجيب الميليشيات؟
15:30 | 2021-06-09
داعش يتبنى قتل 10 عاملين في نزع الألغام شمال أفغانستان
15:00 | 2021-06-09
نائبة وزير الخارجية الأميركي: نختلف مع تركيا حول العلاقات مع إيران
14:30 | 2021-06-09
البرلمان الأوروبي يقر "جواز سفر كورونا"
فيديو
مجلس نواب يتحول إلى حلبة مصارعة.. نائبان في هذه الدولة يتبادلان اللكمات (فيديو)
Lebanon 24
مجلس نواب يتحول إلى حلبة مصارعة.. نائبان في هذه الدولة يتبادلان اللكمات (فيديو)
13:00 | 2021-06-09
10/06/2021 00:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
نبأ سار للمتعافين من كورونا.. أجسام مضادة مدى الحياة (فيديو)
Lebanon 24
نبأ سار للمتعافين من كورونا.. أجسام مضادة مدى الحياة (فيديو)
09:30 | 2021-06-09
10/06/2021 00:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظة انهيار محطة طاقة عملاقة في بريطانيا! (فيديو)
Lebanon 24
لحظة انهيار محطة طاقة عملاقة في بريطانيا! (فيديو)
08:35 | 2021-06-09
10/06/2021 00:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact