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عمره 28 عاماً.. الكشف عن هوية الشاب الذي صفع ماكرون (فيديو)

Lebanon 24
10-06-2021 | 00:30
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أوقفت الشرطة الفرنسية يوم الثلاثاء شخصين على خلفية حادث الصفع الذي تعرض له الرئيس إيمانويل ماكرون، خلال جولة له جنوب شرقي فرنسا.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن الشرطة وضعت قيد الحجز الشاب الذي وجه الصفعة لماكرون، بالإضافة إلى الشاب الذي صور فيديو الحادث.

وأفادت وسائل الإعلام بأنه بعد ساعات من الصفعة التي تلقاها ماكرون، كشفت السلطات القضائية عن هوية الجناة.

ووفقا للمعلومات التي أبلغ عنها أليكس بيرين، المدعي العام في فالنسيا، فإن ما تعرض له الرئيس الفرنسي ارتكب من قبل رجل يدعى "داميان ت." وساعده في ذلك "آرثر سي." من سان فالييه جنوب شرق فرنسا.

وصرح المدعي العام في فالنسيا بأن جميعهم يبلغون من العمر 28 عاما، مشيرا إلى أن "دوافعهم غير معروفة في هذه المرحلة".

وحسب المعلومات الواردة من الصحافة الفرنسية، فإن الشخص الذي وضع يده على إيمانويل ماكرون من المرجح أنه يمارس فنون الدفاع عن النفس الأوروبية التاريخية، وبالإضافة إلى هذه الرياضة الأكثر حداثة، فهي أيضا من أتباع kendo، وهو فن قتالي ياباني يستخدم السيف.

وأشارت الصحافة الفرنسية إلى أنهما قريبين جدا من إيديولوجية السترات الصفراء، علما أن مظاهرة لهذه الحركة برزت على هامش رحلة الرئيس الفرنسي.
المصدر: روسيا اليوم
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