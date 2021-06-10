عربي-دولي

مفاجأة.. ماذا وجدت الشرطة الفرنسية في منزل متهم بصفع ماكرون؟

Lebanon 24
10-06-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-831714-637589064584543508.jpg
Doc-P-831714-637589064584543508.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يأخذ التحقيق في قضية الصفعة التي تعرض لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقاطعة دروم جنوب شرق فرنسا منعطفا مثيرا للقلق، بحسب إعلام محلي.

 

 وبعد أقل من 24 ساعة من الواقعة التي أثارت ضجة واسعة في فرنسا، عثرت الشرطة خلال تفتيش منزل المشتبه به الثاني، آرثر سي، نسخة من كتاب "كفاحي"، بحسب صحيفة "لوبوان" الفرنسية.

 

و"كفاحي" عبارة عن مذكرات كتبها الديكتاتور الألماني أدولف هتلر بين عامي 1924 و1925.

 

كما عثرت الشرطة في منزل المشتبه الثاني على عدة أسلحة، بينها سلاحا ناريا وسيفا وخنجرا.

 

وبحسب الصحيفة، فإن الشرطة كانت قد عثرت في وقت سابق أسلحة في منزل المشتبه به الرئيسي، داميان. ت (28 عاما)، الذي صفع رئيس الجمهورية بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء.

 

واكتشفت الشرطة لدى التحقيق مع داميان. أنه من محبي تاريخ العصور الوسطى، فضلا عن أنه يتابع اليمين الملكي المتطرف على الشبكات الاجتماعية، لكنه يوصف في بلدته بأنه غير سياسي وغير عنيف، وقد أسس حيث يقيم في سان فالييه بمقاطعة دروم، جمعيتين في فنون الدفاع عن النفس الأوروبية التاريخية.

 

ومن المقرر البدء في محاكمة داميان اليوم الخميس، وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإنه يواجه تهمة التعدي على موظف عام، والتي تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات من السجن المشدد وغرامة 45 ألف يورو.

 

وخلال زيارة كان يقوم بها لمنطقة "تان ليرميتاج" جنوب شرقي البلاد، اقترب الرئيس الفرنسي إلى حشد من المواطنين لإلقاء التحية عليهم، فأقدم شاب على مسك يد الرئيس وصفعه على وجهه، مرددا عبارةً معروفة لدى المدافعين عن الملكية الفرنسية الماضية قبل أن يتدخل أمن الرئيس ويلقي القبض على المواطن بالإضافة إلى شخص آخر كان برفقته يصور الواقعة.

 
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:45 | 2021-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2021-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2021-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2021-06-10
05:00 | 2021-06-10
04:45 | 2021-06-10
04:30 | 2021-06-10
04:00 | 2021-06-10
03:30 | 2021-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website