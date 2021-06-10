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إيفانكا ترامب تعود بعد غياب.. شاهدوا كيف بدت (صور)

Lebanon 24
10-06-2021 | 02:30
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تركز إيفانكا، بعد الاعتياد على ظهوراتها اليومية طوال 4 سنوات من عملها كمستشارة بارزة لأبيها الرئيس السابق في البيت الأبيض، على عائلتها أثناء إقامتها بفلوريدا مع زوجها جاريد كوشنر، على حد ما نقلته أمس شبكة Fox News التلفزيونية الأميركية، عن مصادر مطلعة على خطط الزوجين.

وذكر مصدر أن كوشنر الذي خدم أيضا في البيت الأبيض "منهمك حاليا بتأليف كتاب" فيما تركز ايفانكا على الأسرة، لذلك ظهرت محاطة بحرس خاص، وهي في نزهة هذا الأسبوع مع الزوج في مدينة ميامي، ومعهما كلبهما Winter. 
 
 
 
 
 
أما زوجها كوشنر، فذكرت "فوكس" أنه أسس الشهر الماضي، ما سمّاه "معهد اتفاقيات ابراهام للسلام" أو Abraham Accords Peace Institute بعد عمله في إدارة ترامب بشأن "اتفاقية سلام تاريخية" بين إسرائيل والإمارات. 

قالت "فوكس" أيضا، نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إنه مع استمرار كوشنر في العمل على سياسات عهد ترامب خارج الحكومة، فإنه يريد علاقة "أبسط" مع الرئيس السابق ترامب. مع ذلك، فإنه لا يزال "قريبا" و"يتحدث بانتظام" مع والد زوجته.
المصدر: العربية
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