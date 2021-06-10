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عربي-دولي
تلقى الجرعة الأولى من هذا اللقاح.. رئيس وزراء يحجر نفسه بعد إصابة زوجته بكورونا (صورة)
Lebanon 24
10-06-2021
|
03:30
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أن الأخير سيخضع للعزل الذاتي سبعة أيام، بعدما أظهر الفحص إصابة زوجته بفيروس كورونا.
وأظهر الفحص مساء الأربعاء سلبية عينة رئيس الوزراء الذي تلقى الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا" في 19 آذار، لكن مكتبه قال إنه "سيخضع للعزل الذاتي أسبوعا لمخالطته مصابا".
المصدر:
وكالات
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