عربي-دولي

ثديات غريبة وزواحف نادرة.. حيوانات من 38 نوعا كانت تباع في سوق ووهان قبل الجائحة!

Lebanon 24
10-06-2021 | 06:02
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ذكرت وسائل إعلام صينية أن آلافا من الحيوانات البرية من 38 نوعا، بيعت في أسواق مدينة ووهان الصينية في مقاطعة هوبي قبل ظهور عدوى كورونا.

وأوضحت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن من بين هذه الحيوانات البرية ثديات غريبة وزواحف نادرة.

ونقلت الصحيفة عن نتائج دراسة أجراها علماء بريطانيون وصينيون، أن الخفافيش، أو آكل النمل الحرشفي، اللذين يعتبران حاملين محتملين لفيروس كورونا، لم يكن اي منهما بين الحيوانات التي كانت تباع في سوق ووهان.
المصدر: روسيا اليوم
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