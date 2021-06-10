26
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
سفن حربية وغواصات وطائرات... تدريبات ضخمة للبحرية الروسية في المحيط الهادئ
Lebanon 24
10-06-2021
|
07:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الدفاع الروسية انطلاق تدريبات واسعة النطاق على إدارة عمليات حماية طرق المواصلات البحرية والدفاع عنها، في الجزء الأوسط من المحيط الهادئ.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "وفقا لخطة تدريب هيئات القيادة والسيطرة العسكرية التابعة لقوات أسطول المحيط الهادئ لعام 2021، يجري تنفيذ تمرين عملياتي لقوات الأسطول المتنوعة في منطقة البحر البعيد في الجزء الأوسط من المحيط الهادئ".
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها أن: "التدريبات تشمل إدارة عمليات تجمع للقوات تقوم بحماية طرق المواصلات البحرية (في المحيط) والدفاع عنها، عندما تكون هذه القوات على بعد كبير عن قواعد تمركزها، بالإضافة إلى تنظيم التعاون بين التجمع التعبوي للسفن وبين الطيران أثناء البحث عن الغواصات والتجمعات البحرية للعدو المحتمل وتعقبها".
ويشارك في التدريبات ما يصل إلى 20 سفينة حربية سطحية وسفن دعم وغواصات وحوالى 20 طائرة.
هذا وتجري الإدارة العامة لهذه التدريبات التعبوية تحت قياد قائد أسطول المحيط الهادئ، الأدميرال سيرغي أفاكيانتس.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
مرجع وزاري: هذا سعر البنزين الاسبوع المقبل
Lebanon 24
مرجع وزاري: هذا سعر البنزين الاسبوع المقبل
23:16 | 2021-06-09
09/06/2021 11:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن: إقترب وقت التغيير في لبنان
Lebanon 24
واشنطن: إقترب وقت التغيير في لبنان
23:52 | 2021-06-09
09/06/2021 11:52:59
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل يوم واحد من زفافها: جيسيكا عازار تحتفل مع عريسها وتطل كالأميرات.. شاهدوا قالب الحلوى المميز (صور)
Lebanon 24
قبل يوم واحد من زفافها: جيسيكا عازار تحتفل مع عريسها وتطل كالأميرات.. شاهدوا قالب الحلوى المميز (صور)
03:00 | 2021-06-10
10/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة "رعب" في السعودية...شاحنة تسير عكس السير وهكذا كانت النتيجة (فيديو)
Lebanon 24
حالة "رعب" في السعودية...شاحنة تسير عكس السير وهكذا كانت النتيجة (فيديو)
12:01 | 2021-06-09
09/06/2021 12:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه
14:22 | 2021-06-09
09/06/2021 02:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:00 | 2021-06-10
"الصحة العالمية": أوروبا لم تخرج بعد من خطر وباء كورونا
10:30 | 2021-06-10
فيديو لحشرات تزعج بايدن.. وتعطل طائرة الصحافيين المرافقين له
10:00 | 2021-06-10
هل تضع أميركا والاتحاد الأوروبي حداً لحرب بـ18 مليار دولار؟
09:30 | 2021-06-10
قاتل العائلة المسلمة في كندا.. عند اعتقاله "كان يضحك"!
09:01 | 2021-06-10
لقطات مرعبة في كوريا الجنوبية.. سقوط مبنى على حافلة ركاب تقل 17 شخصا (فيديو)
08:24 | 2021-06-10
رئيس وزراء هذه الدولة يستقل حافلة للنقل العام!
فيديو
"ناسا" تبدأ نشاطها على المريخ.. فيديو ثلاثي الابعاد وأصوات رياح غامضة!
Lebanon 24
"ناسا" تبدأ نشاطها على المريخ.. فيديو ثلاثي الابعاد وأصوات رياح غامضة!
11:00 | 2021-06-10
10/06/2021 18:08:30
Lebanon 24
Lebanon 24
حوّل منزل والديه في النبطية إلى مطعم.. هكذا يواجه حسن الازمة الاقتصادية (فيديو)
Lebanon 24
حوّل منزل والديه في النبطية إلى مطعم.. هكذا يواجه حسن الازمة الاقتصادية (فيديو)
10:14 | 2021-06-10
10/06/2021 18:08:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مرعبة في كوريا الجنوبية.. سقوط مبنى على حافلة ركاب تقل 17 شخصا (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مرعبة في كوريا الجنوبية.. سقوط مبنى على حافلة ركاب تقل 17 شخصا (فيديو)
09:01 | 2021-06-10
10/06/2021 18:08:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact