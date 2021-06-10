عربي-دولي

سفن حربية وغواصات وطائرات... تدريبات ضخمة للبحرية الروسية في المحيط الهادئ

Lebanon 24
10-06-2021 | 07:31
A-
A+
Doc-P-831842-637589324054926775.jpg
Doc-P-831842-637589324054926775.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية انطلاق تدريبات واسعة النطاق على إدارة عمليات حماية طرق المواصلات البحرية والدفاع عنها، في الجزء الأوسط من المحيط الهادئ.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "وفقا لخطة تدريب هيئات القيادة والسيطرة العسكرية التابعة لقوات أسطول المحيط الهادئ لعام 2021، يجري تنفيذ تمرين عملياتي لقوات الأسطول المتنوعة في منطقة البحر البعيد في الجزء الأوسط من المحيط الهادئ".

وأضافت الدفاع الروسية في بيانها أن: "التدريبات تشمل إدارة عمليات تجمع للقوات تقوم بحماية طرق المواصلات البحرية (في المحيط) والدفاع عنها، عندما تكون هذه القوات على بعد كبير عن قواعد تمركزها، بالإضافة إلى تنظيم التعاون بين التجمع التعبوي للسفن وبين الطيران أثناء البحث عن الغواصات والتجمعات البحرية للعدو المحتمل وتعقبها".
ويشارك في التدريبات ما يصل إلى 20 سفينة حربية سطحية وسفن دعم وغواصات وحوالى 20 طائرة.

هذا وتجري الإدارة العامة لهذه التدريبات التعبوية تحت قياد قائد أسطول المحيط الهادئ، الأدميرال سيرغي أفاكيانتس.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2021-06-10
10:30 | 2021-06-10
10:00 | 2021-06-10
09:30 | 2021-06-10
09:01 | 2021-06-10
08:24 | 2021-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website