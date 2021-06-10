رئيس وزراء هذه الدولة يستقل حافلة للنقل العام!

ظهر رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الخميس، في إحدى وسائل النقل (باص) خلال جولته الميدانية لمركز حدود العمري ومحافظة المفرق.



وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورة ظهر فيها الخصاونة منعزلا عن مرافقيه خلال الجولة حيث استحوذت الصورة على قدر كبير من تفاعل الرواد في مختلف منصات التواصل.