"الصحة العالمية": أوروبا لم تخرج بعد من خطر وباء كورونا

أعلن مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، أن أوروبا لم تخرج بعد من دائرة الخطر الناجم عن وباء كورونا، على الرغم من انخفاض حالات الإصابة والوفاة فيها.وقال كلوج في إفادة صحفية: "مع تزايد التجمعات وتنقل أكبر للسكان، والمهرجانات الكبيرة، والبطولات الرياضية، التي ستقام في الأيام والأسابيع المقبلة، ندعو إلى توخي الحذر".وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، أعلن يوم أمس الأربعاء عن تحسن الوضع الوبائي في بلاده، وإعادة فتح القاعات الداخلية في المطاعم والمقاهي وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة.أما رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فرأى أنه من السابق لأوانه البتّ في رفع الإغلاق العام في الـ21 من حزيران الجاري.