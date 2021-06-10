عربي-دولي

التحالف الدولي: كل هجوم على قواتنا في العراق يقوض سلطة الدولة وسيادتها

Lebanon 24
10-06-2021 | 18:00
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حذر التحالف الدولي في العراق، بقيادة الولايات المتحدة، من أن الهجمات التي استهدفت في الآونة الأخيرة مواقع حكومية وقوات تابعة للتحالف في العراق تمثل انتهاكا لسيادة هذه الدولة.
وكتب المتحدث باسم عملية "العزم الصلب"، واين ماروتو، على حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الخميس: "كل هجوم على حكومة العراق وكردستان العراق والتحالف يقوض سلطة مؤسسات الدولة العراقية وسيادة القانون وسيادة العراق الوطنية".
وجاءت هذه التغريدة على خلفية إعلان خلية الإعلام الأمني التابعة للحكومة العراقية عن سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة بلد الجوية مساء أمس، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية، وشن هجوم آخر في ساعات متأخرة من أمس بواسطة ثلاث طائرات مسيرة على مواقع قرب مطار بغداد الدولي.

ويأتي ذلك وسط أنباء عن قلق الولايات المتحدة المتزايد من تصاعد وتيرة الهجمات التي تنفذ على مصالحها في العراق بواسطة طائرات مسيرة.
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