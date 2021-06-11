خطوة حسن نية.. أميركا ترفع عشرات العقوبات عن إيران

بالتزامن مع فرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران، رفعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، عقوبات مفروضة على أكثر من عشرة مسؤولين إيرانيين سابقين وشركات طاقة، بحسب ما أفاد مسؤولون مطلعون.فقد أوضح مسؤولون أميركيون، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" مساء الخميس، أن هذه الخطوة تشير إلى التزام واشنطن بتخفيف حملة الضغط إذا غيرت طهران سلوكها.وذكرت الصحيفة، أن هذا الإجراء يأتي وسط تعثر محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني.ففي حين ألغت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مفروضة على كبار المسؤولين السابقين في شركة النفط الوطنية الإيرانية والعديد من الشركات المشاركة في شحن وتجارة المنتجات البتروكيماوية، فرضت عقوبات جديدة على شبكة من الأفراد والشركات بحجة تمويل الحوثيين في اليمن.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان متزامن مع الخطوة: "تُظهر هذه الإجراءات التزامنا برفع العقوبات في حالة حدوث تغيير في الوضع أو السلوك من قبل الأشخاص الخاضعين للعقوبات".ويستعد المسؤولون الأميركيون لاستئناف الجولة السادسة من المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران ومجموعة من القوى الكبرى.ومن المتوقع أن تبدأ المناقشات مرة أخرى في نهاية هذا الأسبوع في فيينا، وفقًا لمشاركين في المحادثات.وكان مسؤولون أميركيون وأوروبيون قالوا سابقا إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين واشنطن وطهران بشأن من يجب أن يفعل ما يجب عليه لاستعادة الاتفاق النووي.لكن يبدو الآن أن المفاوضات ستنتقل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 حزيران، والتي اعتبرها بعض المسؤولين الغربيين موعدا مستهدفا لاستكمال المحادثات.وحتى الساعة، أصرت الولايات المتحدة على أنها ستحتفظ بقائمة العقوبات "المتعلقة بالإرهاب".