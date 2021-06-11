عربي-دولي

"مجموعة السبع" تنوي التبرّع بمليار جرعة من اللقاح للدول الفقيرة

Lebanon 24
11-06-2021 | 10:00
A-
A+
Doc-P-832066-637589980775359283.png
Doc-P-832066-637589980775359283.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن تتفق "مجموعة السبع" على التبرع بمليار جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" للدول الفقيرة بهدف تطعيم العالم بأسره بحلول نهاية العام المقبل.
 
ودعا جونسون قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7)، التي تنطلق قمتها، اليوم الجمعة، إلى التعهد بتطعيم العالم بأسره باللقاحات الواقية من فيروس كورونا بحلول نهاية عام 2022، ومن المتوقع أن تتعهد المجموعة بالتبرع بمليار جرعة خلال قمتها التي تستمر ثلاثة أيام في منتجع "كاربيس باي" الإنكليزي المطل على البحر.

وقال جونسون إن بريطانيا ستقدم ما لا يقل عن 100 مليون جرعة من اللقاحات الفائضة لديها إلى الدول الأفقر حالا.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، أنه "نتيجة لنجاح برنامج اللقاح في المملكة المتحدة، نحن الآن في وضع يسمح لنا بمشاركة بعض جرعاتنا الفائضة مع من يحتاجونها... وبذلك نتخذ خطوة كبيرة نحو هزيمة هذه الجائحة إلى الأبد"، وفقاً لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "رويترز". 
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2021-06-11
04:00 | 2021-06-11
03:30 | 2021-06-11
02:30 | 2021-06-11
02:00 | 2021-06-11
01:30 | 2021-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website