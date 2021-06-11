الأقليات الدينية في إيران: للمشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية

دعا ممثلو الأقليات الدينية المسيحية واليهودية والزرادشتية في إيران، أتباع هذه الديانات وعموم الشعب الايراني للمشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فقد جاء ذلك خلال ندوة عقدها ممثلو الأقليات الدينية في إيران لدعوة الشعب الايراني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، بحضور رئيس رابطة "موبدان" (علماء الدين الزرادشتيين) اردشير خورشيديان وزعيم طائفة الارمن في طهران وشمال ايران القس غريغوري نرسيسيان وزعيم الطائفة اليهودية الايرانية يونس حمامي لالة زار واسقف كنيسة الشرق الاشورية الايرانية ورئيس الكنيسة الكاثوليكية الاشورية الكلدانية في طهران القس وانيا سركز ورئيس الكنيسة الانجيلية الاشورية في طهران، اكدوا فيها على اتباع هذه الديانات وعموم الشعب الايراني الواسعة في الانتخابات الرئاسية.وقال القس نرسيسيان في الندوة ان "الهدف من هذه الندوة هو اعلان تضامن الاقليات الدينية مع سائر ابناء الشعب الايراني.. ومن ضمن مسؤولية المواطنة العمل على استقلال وتقدم بلادنا".من جانبه قال حمامي لالة زار ان "اعداء بلدنا ايران يسعون للمساس بها لذا يتوجب علينا صونها بقوة اينما حاول العدو الاضرار بها وان نقف الى جانب بعضنا في هذا السبيل".بدوره اشار القس وانيا سركز الى "محاولات وسائل الاعلام الخارجية لتثبيط عزائم المواطنين ازاء الانتخابات الرئاسية"، وقال: "نحن الذين نعيش في ايران ومنحنا الله العقل والمنطق لنساعد في بناء ايران ولهذا السبب يجب ان نشارك في الانتخابات وندلي بصوتنا لانتخاب الشخص الاكثر جدارة لرئاسة الجمهورية".وقال اردشير خورشيديان: "نحن ممثلو جميع الاقليات الدينية والموحدون اجتمعنا هنا لنعلن بان من واجبنا جميعا المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية من اجل تقدم البلاد كي يتمكن رئيس الجمهورية القادم العمل باقتدار على تقدم البلاد. ان من مسؤوليتنا الوطنية والمواطنية جميعا ان ندعو جميع الزرادشتيين واتباع الاقليات الدينية الاخرى للمشاركة في الانتخابات الى جانب سائر ابناء الشعب الايراني".وفي ختام الندوة اصدر المشاركون بيانا دعوا فيه "اتباع الاقليات الدينية وعموم الشعب الايراني للمشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية لانتخاب الشخص الاكثر جدارة للرئاسة للمساهمة في بناء مستقبل ايران المزدهر والشامخ".