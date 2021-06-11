عربي-دولي

كورونا لا يزال يفتك بالهند.. أكثر من 90 الف إصابة يومية

Lebanon 24
11-06-2021 | 05:30
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سجلت الهند اليوم الجمعة 91702 إصابة و3403 وفيات جديدة بفيروس كورونا، على مدى الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة الهندية، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البلاد إلى 29.3 مليون، بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 363079 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء تفشي وباء كورونا، حيث رصدت 6148 وفاة جديدة في الحصيلة اليومية السابقة، وهي كذلك أعلى حصيلة يومية يتم تسجلها في العالم.
المصدر: روسيا اليوم
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