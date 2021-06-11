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عربي-دولي
الصين: المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في "المرحلة النهائية"
Lebanon 24
11-06-2021
|
06:30
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أعلن وزير الخارجية الصينية وانغ يي، أن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في "المرحلة النهائية" .
وفي كلمة له أمام مؤتمر نزع السلاح الذي تدعمه الأمم المتحدة، قال يي إنه بينما كانت المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في فيينا في "مرحلتها النهائية"، يجب على أفراق الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، مضاعفة الجهود الدبلوماسية "لإعادة خطة العمل الشاملة المشتركة إلى مسارها الصحيح"، التي أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة منها عام 2018.
وحث وزير الخارجية الصيني، الولايات المتحدة وروسيا على خفض ترسانتيهما النوويتين، قبل أيام من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف.
ورأى أن "أعمال البلطجة تحل من جانب واحد.. من جانب الولايات المتحدة.
المصدر: روسيا اليوم
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