عربي-دولي

الصين: المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في "المرحلة النهائية"

Lebanon 24
11-06-2021 | 06:30
A-
A+
Doc-P-832139-637590142002419335.jpg
Doc-P-832139-637590142002419335.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الخارجية الصينية وانغ يي، أن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في "المرحلة النهائية" .
وفي كلمة له أمام مؤتمر نزع السلاح الذي تدعمه الأمم المتحدة، قال يي إنه بينما كانت المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في فيينا في "مرحلتها النهائية"، يجب على أفراق الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، مضاعفة الجهود الدبلوماسية "لإعادة خطة العمل الشاملة المشتركة إلى مسارها الصحيح"، التي أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة منها عام 2018.

وحث وزير الخارجية الصيني، الولايات المتحدة وروسيا على خفض ترسانتيهما النوويتين، قبل أيام من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف.

ورأى أن "أعمال البلطجة تحل من جانب واحد.. من جانب الولايات المتحدة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2021-06-11
07:00 | 2021-06-11
06:00 | 2021-06-11
05:30 | 2021-06-11
05:00 | 2021-06-11
04:00 | 2021-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website